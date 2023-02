Polícia diz que jovem polonesa não é Madeleine McCann; entenda o caso

A Polícia polonesa afirmou que a jovem Julia Wendell não é a garota Madeleine McCann. A garota está desaparecida desde 2007. As informações são do portal Metróples.

Segundo a imprensa polonesa, as informações de Wendell contradizem o que já havia sendo investigado pela Polícia. Previamente, os pais da garota Madeleine já haviam compartilhado documentos que corroboraram a investigação, o que foi usado para descartar que Julia Wendell seria a criança.

QUEM É JULIA WENDELL?

O nome de Julia veio à tona recentemente, após a jovem sugerir nas redes sociais que pode ser a britânica Madeleine McCann, que desapareceu aos três anos de idade, durante uma viagem de férias a Portugal.

Em seus primeiros relatos no Instagram, no início deste mês de fevereiro, ela disse que começou a suspeitar que é Madeleine após declarações da avó sobre um pedófilo. Contudo, não deu mais detalhes sobre o assunto. Somente disse que também tem poucas lembranças da infância e que, em 2018, chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico para lidar com memórias de abusos.

TESTE DE DNA

A familía da jovem Julia Wendel não concordava que a jovem fizesse o teste de DNA não queriam realizar um teste de DNA para verificar se a moça de 21 anos é realmente filha deles e eliminar a hipótese de ela seja Madeleine McCann. Os pais de Julia afirmam que ela está doente. Ao compartilhar os registros, Julia ironizou o fato de estar sendo considerada louca.

Após Julia Faustyna viralizar nas redes sociais nesta semana afirmando ser Madeleine McCann, a menina de 3 anos que desapareceu em Portugal em 2007, a família Mccann teria entrado em contado com a jovem para realizar o teste de DNA.

Ao jornal The Sun, fontes próximas aos pais biológicos de Madeleine, Kate e Gerry McCann, disseram que o casal está sendo submetido a uma "dor desnecessária".