Biometria feita por detetive não confirma que Julia Wendell é Madeleine McCann

O detetive particular Francisco Marco, que atuou no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, acredita que não são verdadeiros os indicativos de que a polonesa Julia Wendell, 21, seja a britânica que sumiu em Portugal em 2003.

Em entrevista à rádio catalã RAC 1, segundo o Metrópoles, o detetive informou que fez uma biometria comparada entre as fotos de Julia e Madeleine e que não encontrou semelhança entre as duas — ou seja, as feições não combinaram.

Apesar disso, Marco disse que não é possível dar um veredicto sobre a identidade de Julia, por não ter sido feito um exame genético. Mas, ele sugeriu à rádio que a jovem seria uma fraude para ganhar seguidores na Internet.

"Posso achar que é fraude, mas não posso dizer sem provas. Essa jovem procurou a polícia e ninguém deu atenção, tendo, então, aberto a conta de Instagram onde já tem milhares de seguidores, sendo que antes tinha muito poucos. O primeiro passo deveria ser contatar a família biológica e não os McCann através do Instagram", disse o detetive.

Quem é Julia Wendell?

O nome de Julia veio à tona recentemente, após a jovem sugerir nas redes sociais que pode ser a britânica Madeleine McCann, que desapareceu aos três anos de idade, durante uma viagem de férias a Portugal.

Em seus primeiros relatos no Instagram, no início deste mês de fevereiro, ela disse que começou a suspeitar que é Madeleine após declarações da avó sobre um pedófilo. Contudo, não deu mais detalhes sobre o assunto. Somente disse que também tem poucas lembranças da infância e que, em 2018, chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico para lidar com memórias de abusos.