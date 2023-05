Polícia portuguesa retoma buscas por corpo da menina Madeleine McCann

A polícia de Portugal informou que irá retomar as buscas pelo corpo de Madeleine McCann, a menina britânica desaparecida em 2007. A procura será realizada nesta terça-feira (23) em uma represa, local onde as autoridades acreditam que o corpo possa estar.

Há anos a polícia portuguesa havia cessado as ações de busca pela vítima e não avançava as investigações sobre o caso. A impressa local indica que essa operação, na verdade, só irá acontecer por pressão de autoridades da Alemanha.

Conforme os bombeiros, as buscas devem começar em uma represa na região de Algarve, a cerca de 50 quilômetros de distância do resort onde a família de Madeleine passava férias quando a menina desapareceu.

Duas tendas já foram erguidas no local nesta segunda-feira, na cidade de Silves.

INVESTIGAÇÃO

Em abril do ano passado, a promotoria portuguesa anunciou a acusação de um suspeito na Alemanha, no âmbito da investigação "em cooperação com as autoridades inglesas e alemãs".

A identidade do homem ou a natureza das suspeitas que pesam sobre ele não foram especificadas, mas segundo a Justiça alemã, trata-se de Christian Brueckner, reincidente que viveu vários anos no sul de Portugal.

O suspeito, que cumpre pena na prisão pelo estupro de uma americana de 72 anos, realizado em 2005 no país português, já havia sido identificado por investigadores alemães em 2020 como o principal suspeito do assassinato da menina britânica.

DESAPARECIMENTO EM 2007

Madeleine McCann, ou "Maddie", como é chamada pela imprensa britânica, desapareceu em 2007, pouco antes do quarto aniversário, na Praia da Luz, um balneário da região do Algarve, onde passava férias com a família.

O desaparecimento desencadeou uma campanha internacional dos pais para tentarem encontrá-la. As fotos da pequena Maddie, com o cabelo castanho e os grandes olhos claros, foram veiculadas no mundo inteiro.

"Agradecemos pelo trabalho e pelo empenho constante das autoridades britânicas, portuguesas e alemãs, porque são estes esforços policiais conjuntos que vão dar resultados e nos trarão as respostas", afirmaram os pais de Maddie.