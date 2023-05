Caso Madeleine McCann: quais as atualizações sobre o caso

As investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann foram retomadas pela Polícia Judiciária de Portugal. Dez investigadores, acompanhados de bombeiros da região de Silves, estiveram na Barragem do Arade, no sul do País, cerca de 50 km do último local onde a britânica foi vista, em 2007.

Policiais alemães da BKA e ingleses da Scotland Yard também foram acionados para participar da reabertura da investigação. A retomada das buscas atende a um pedido das autoridades da Alemanha e deve durar dois ou três dias.

Além da Barragem do Arade, devem ser inspecionadas casas, poços e noras — uma espécie de engenhoca para tirar água de poços, rios ou cisternas — na região do Algarve.

A polícia alemã suspeita que a Barragem do Arade possa ainda ter pistas deixadas pelo principal suspeito do "sumiço" de Madeleine, Christian Bruckner. O local já havia sido alvo de uma busca particular em 2008. A operação foi financiada, à época, por um advogado que tinha como base teorias de uma vidente. Mergulhadores chegaram a recuperar ossadas dentro de sacos plásticos, mas, depois, foi constatado que se tratavam de esqueletos de gatos.

Relembre o caso

Madeleine desapareceu no dia 3 de maio de 2007, quando sumiu de um apartamento de um resort no Algarve, em Portugal. Ela e os irmãos dormiam no quarto enquanto os pais jantavam em um restaurante com amigos. A família havia viajado de férias.

O caso repercute mundialmente até hoje. Cerca de 600 pessoas foram investigadas, segundo a CNN, e quatro foram consideradas suspeitas, mas absolvidas depois. Até os pais da garota chegaram a ser apontados como suspeitos, mas a hipótese também foi descartada.

Durante esses anos, surgiram várias notícias sobre o paradeiro da menina. Rumores deram conta que ela foi "vista" mais de nove mil vezes e em mais de cem países. Nenhum se comprovou verdadeiro.

A mais recente notícia sobre o caso foi em fevereiro deste ano, quando a polonesa Julia Faustyna, de 21 anos, foi às redes sociais declarar ser Madeleine. Contudo, a polícia descartou a possibilidade. Além disso, um teste de DNA também atestou que a jovem não era a menina desaparecida.