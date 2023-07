Com gol de Amorim, Fortaleza goleia Guarani de Juazeiro na estreia da Fares Lopes

Na tarde desta quinta-feira (12), o Fortaleza goleou o Guarani de Juazeiro, no Estádio Presidente Vargas, por 4 a 0, em sua estreia na Taça Fares Lopes de 2023. Os gols que garantiram os primeiros três pontos do Leão na competição foram marcados por Iarley (2x), Fabrício e Amorim, jovem que já integra o elenco profissional.

O Tricolor do Pici, que está disputando a competição com a garotada do Sub-20, controlou o duelo, mas demorou para abrir o placar. O primeiro gol saiu somente aos 42 da etapa inicial, quando Iarley aproveitou bom passe de Amorim e balançou as redes. Na sequência, antes do intervalo, Fabrício recebeu passe de Iarley e marcou o segundo.

Legenda: Iarley comemora um dos gols marcados na partida. Foto: João Moura / Fortaleza EC

No segundo tempo, Iarley marcou mais um e Amorim, em um bom chute de fora da área, fechou o placar.

PRÓXIMO JOGO

O Fortaleza volta a campo pela Fares Lopes na próxima terça-feira (18), às 15h, para enfrentar o Pacajus, no Estádio Presidente Vargas.