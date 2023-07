Fortaleza disputará Fares Lopes com o Sub-20; Amorim e Kauan estão inscritos

Mesmo garantido na Copa do Brasil de 2024 por ter sido campeão cearense, o Fortaleza vai participar da Taça Fares Lopes de 2023. No entanto, o Leão disputará o torneio com o seu elenco Sub-20. A equipe comandada por Léo Porto é líder isolada do estadual da categoria, com nove vitórias em 10 jogos, e terá a oportunidade de participar de uma competição profissional.

Dentre o grupo, destacam-se dois atletas que também integram o elenco profissional Tricolor: os meias Amorim e Kauan. Em 2023, Amorim já entrou em campo por duas vezes com a camisa do Leão: na vitória sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e na derrota para o Estudiantes de Mérida, na Sul-Americana. Já Kauan, contratado junto ao Goiás, foi relacionado pela primeira vez na vitória sobre o Athletico-PR, pela Série A, no último fim de semana.

Legenda: Kauan apareceu entre os relacionados pela primeira vez no confronto com o Athletico-PR. Foto: Mateus Lotif/FEC

A estreia do Fortaleza será diante do Guarani de Juazeiro nesta quarta-feira (12), às 15h, no Estádio Presidente Vargas. O intuito da direção tricolor é promover a sua categoria de base e dar rodagem aos atletas na competição estadual.

VEJA O ELENCO COMPLETO:

GOLEIROS:

Luizão Carlos Brito Khendran Andyel Murilo D’angelo ZAGUEIROS:

Kauã Eduardo Geilson Gabriel Barbosa Samuel Brunhara João Henrique Murilo Santos LATERAIS DIREITOS

Gustavo Nobre Denzel Washington Breno Cunha LATERAIS ESQUERDOS

Riquelme Guilherme Moura Victor Diotti VOLANTES:

Fubá Brayan Vinicius Vianna João Neto Fabrício Dias MEIAS:

Alexsandro Amorim Caio Dantas Breno Alan Kauan Rodrigues ATACANTES:

