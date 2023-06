Estudiantes de Mérida x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana em busca de garantir a primeira colocação do grupo H. O adversário dessa vez é o Estudiantes de Mérida, que ainda não pontuou na competição. O jogo acontece nesta terça-feira (06) na Venezuela, no estádio Metropolitano de Mérida, às 19h (horário de Brasília).

Para conseguir o topo do grupo, o Leão depende só de um empate. O time de Vojvoda tem 100% de aproveitamento na competição, com o melhor ataque entre todas as equipes: são 15 gols marcados em quatro jogos. A classificação para a fase seguinte já foi garantida na rodada passada.

Já o time venezuelano entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe foi derrotada em todos os jogos que disputou até aqui e não tem mais chances de classificação.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo serviço de streaming Star+. Na rádio, a Verdinha também transmite as emoções da partida com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

O Fortaleza vem de uma sequência de quatro partidas de invencibilidade, com três vitórias e um empate. Logo depois do último jogo contra o Bahia, empate em 0x0, a equipe já embarcou rumo à Venezuela e fez o treino de apronto na segunda-feira (5).

Vojvoda não vai poder contar com Romarinho e Guilherme, que saíram de campo lesionados na partida anterior e nem viajaram com a delegação. Fernando Miguel e Pedro Rocha também seguem no Departamento Médico.

A expectativa é que Vojvoda utilize um time alternativo e descanse seus principais jogadores para os próximos compromissos da temporada.

Já eliminado, o Estudiantes de Mérida pode poupar alguns jogadores titulares pensando na continuidade do campeonato venezuelano. A equipe, hoje, é a 10ª colocada na tabela de classificação, com 17 pontos conquistados.

Penilla é o único desfalque do time venezuelano, ele foi expulso na última atuação da equipe contra o Palestino. Não há nenhum atleta no Departamento Médico.

Palpites

Prováveis escalações

Estudiantes de Mérida: Velásquez; Labrador, Doldán e Marquez; Guaramato, Flores (Rodríguez), Canelón e Arenas; Páez; Paredes e Zorrilla. Técnico: Alí Cañas.

Fortaleza: Koslinski; Dudu, Benevenuto, Cevallos, Crispim; Zé Welison, Sasha, Zanocelo; Lucero, Pikachu e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Estudiantes de Mérida x Fortaleza

Local: Metropolitano de Mérida

Data: 06/06/2023

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Jhon Hinestroza (COL)

Assistentes: Mary Blanco (COL) e Richard Ortiz (COL)

Quarto Árbitro: Hostin Prado (BOL)

VAR: Jorge Guzmán (COL)