Fortaleza x Athletico-PR: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza volta a entrar em campo diante do seu torcedor, neste domingo (9), na Arena Castelão. O adversário da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro é o Athletico-PR, em mais um confronto direto. A bola vai rolar a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Em busca de voltar a vencer na Série A, o Leão do Pici vai com força máxima para o duelo contra o Furacão. O Tricolor iniciou a rodada com 20 pontos, na 11ª posição, mas ainda há poucos pontos do G6 e do G4 do Brasileirão. Em casa, o time ainda não perdeu no campeonato e, no último jogo dentro do Castelão, venceu o Atlético-MG por 2x1.

O Athletico-PR tem os mesmos 20 pontos do Leão, porém tem uma vitória a mais e, por isso, iniciou a rodada na frente da equipe tricolor. O time paranaense vem de derrota no meio de semana pela Copa do Brasil diante do Flamengo, por 2x1, no Maracanã.

Transmissão

O canal fechado Premiere transmite o jogo. Na rádio, a Verdinha também passa todos os detalhes da partida com tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

Apesar de vir de derrota no último jogo para o Flamengo, o momento do Fortaleza é positivo. Com tempo para trabalhar, a equipe teve três vitórias e uma derrota após a parada da Data FIFA.

Para o jogo deste domingo, Vojvoda também teve um bom tempo de preparação. Com a semana cheia, o treinador conseguiu recuperar peças e montar estratégias pensando no adversário. Além disso, também já vai poder contar com o reforço do atacante Marinho, inscrito e regularizado no BID.

O zagueiro Titi é o principal retorno da equipe. Desfalque por suspensão no último jogo, o camisa 4 volta para sua posição de titularidade. Fernando Miguel e Vinícius Zanocelo saíram do Departamento Médico e voltam a ser opção.

Em contrapartida, Tinga ainda não se recuperou do problema na coxa que sentiu no jogo contra o Flamengo. O capitão do time é desfalque junto com Pedro Rocha.

No Athletico-PR a expectativa é de que o time entre em campo com uma equipe mista. Com a decisão pelas quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana, Wesley Carvalho deve optar em poupar alguns titulares.

Pela Série A, o Furacão empatou na última rodada em 2x2 contra o Palmeiras, jogando em casa. Nos últimos três jogos pelo Brasileirão, o time soma uma vitória, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Benevenuto e Titi; Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Pacheco; Galhardo e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Matheus Felipe (Thiago Heleno) e Kaique Rocha (Zé Ivaldo); Khellven, Erick (Hugo Moura), Alex Santana e Esquivel (Christian); Thiago Andrade, Arriagada (Pablo) e Cuello.

Palpites

Ficha técnica | Fortaleza x Athletico-PR

Onde: Arena Castelão

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Data: 07/07/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira