Fortaleza renova contrato com meia Amorim até o fim de 2027

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza

“Em breve, o Amorim vai está brilhando pelo Fortaleza. Jovem da terra, talentoso, e é um investimento do clube para manter aqui com mais tempo de contrato. Tem todo o perfil para dar resultados esportivos e ser mais um representante da nossa categoria de base. Então, a gente está tratando com muito cuidado, carinho, no tempo certo para que possa desenvolver”.