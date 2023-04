Águia de Marabá x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza segue na maratona de jogos longe do Castelão. O adversário agora é o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. As equipes se enfrentam em Belém do Pará, no estádio Mangueirão, a partir das 19h30 (horário de Brasília). O confronto é válido pela 3ª fase da competição e define quem segue vivo no torneio. No jogo de ida, o Leão do Pici construiu uma boa vantagem com o placar de 6x1.

Sem tempo para descanso, o elenco tricolor embarcou para o Pará um dia após retornar de dois jogos fora de casa. O Fortaleza venceu o San Lorenzo, na Argentina, e o Coritiba, em Curitiba. Após uma semana longe da capital cearense, a equipe que viajou para o jogo contra o Águia realizou apenas um treino antes do encontro, já em Belém.

Pelo desgaste dos últimos compromissos e com a classificação encaminhada, o treinador Juan Pablo Vojvoda deve poupar grande parte do elenco para a partida desta quarta-feira. Lucas Crispim, Bruno Pacheco e Tinga sequer viajaram para o confronto.

Transmissão

O jogo só terá transmissão pela internet, pelo serviço de streaming Prime Video. Na rádio, a Verdinha transmite a partida com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento

A fase do Fortaleza é boa. O time vem de duas vitórias seguidas fora de casa, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. O setor ofensivo vem funcionando bem nos últimos jogos, inclusive o Leão já balançou as redes 63 vezes nesta temporada, com o melhor ataque do futebol brasileiro.

Pensando no contexto da partida, boa parte do elenco deve ser poupado. A expectativa fica para os primeiros minutos do goleiro Maurício Kozlinsk na equipe e a estreia de Vinícius Zanocelo como titular. Bernardo Schappo ainda não poderá atuar, uma vez que já entrou em campo pelo Ituano na competição.

Galhardo e Lucero devem seguir de fora do time, tratando lesão. Mesmo caso de Pedro Rocha e João Ricardo.

Do lado do Águia de Marabá, a equipe vem de um jogo decisivo no último sábado, válido pela semifinal do campeonato paraense. O time foi derrotado pelo Paysandu por 1x0 no primeiro jogo da decisão.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel; Bruno Lima, Betão, David Cruz e Evandro; Castro, Balão Marabá, Danilo Cerqueira e Wander; Luan Santos e Luam Parede. Treinador: Mathaus Sodré.

Fortaleza: Kozlinsk, Dudu, Benevenuto, Ceballos, Lucas Esteves; Zé Welison, Vinicius Zanocelo, Sammuel; Amorim, Romarinho e Romero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | Águia de Marabá x Fortaleza

Onde: Mangueirão, Belém do Pará

Quando: 26/04/2023

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistente 1: Fábio Pereira (TO)

Assistente 2: Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)