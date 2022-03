Câmera flagra momento que carro tem dois pneus furtados em Fortaleza; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que pelo menos um suspeito furta parte dos pneus de um carro, no bairro Parquelândia, em Fortaleza. O proprietário encontrou o veículo sem duas das rodas após sair de uma festa no último sábado (12). O automóvel estava em um estacionamento público, em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Nas imagens é possível observar que um automóvel estaciona próximo ao da vítima, por volta das 22h35, e, em seguida, uma pessoa desembarca e se movimenta ao lado do carro alvo da ação. Depois, o veículo é levemente erguido pelo suspeito. Após menos de 10 minutos é possível observar que o carro está sem os dois pneus e o indivíduo foge com a ajuda de pelo menos uma segunda pessoa, responsável por dirigir.

Apesar de apenas duas rodas terem sido levadas, as outras já estavam sem os parafusos, conforme o condutor, que não quis se identificar. Ao lado do carro o suspeito deixou dois equipamentos, conhecidos como "macaco", supostamente usados para retirar os pneus do automóvel.

Legenda: Apesar de apenas duas rodas terem sido levadas, as outras já estavam sem os parafusos, disse o condutor Foto: arquivo pessoal

A gravação do momento do crime foi registrada pelo circuito de monitoramento de um estabelecimento próximo ao local, que enviou os vídeos ao motorista nessa terça-feira (15). Desde o último domingo (13), o técnico de informática tentava conseguir algum registro do momento do furto com os comércios localizados no entorno.

"Espero que com as imagens e a repercussão aumente e [a Polícia] consiga pegar os criminosos, até por que agora temos detalhes, sabemos qual foi o carro."

Ao pesquisar o valor das peças, o condutor descobriu que teria que desembolsar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil para repor os objetos furtados, então decidiu acionar o seguro do veículo.

A Polícia Civil informou, na segunda-feira (14), que o 10º Distrito Policial (DP) estava responsável pelo caso. O Diário do Nordeste solicitou novas informações sobre o assunto à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Saiu do local com ajuda de amigo

O carro ficou no estacionamento público por menos de três horas, enquanto o proprietário foi a uma confraternização em um endereço próximo.

"Chegamos por volta das 21h e estacionei na calçada do Detran. Entramos no recinto e ficamos lá por volta de duas horas. Quando a gente saiu, 23h, 23h15, a gente se deparou com o carro sem rodas, literalmente no chão."

Conforme a gravação, o veículo foi furtado cerca de 30 minutos antes do motorista retornar.

"Chamamos a Polícia, que não apareceu. Ficamos no local de 23h15 até 1h, tentando conseguir parafusos e um pneu, por que eu tinha meu estepe."

Após conseguir alguns parafusos e outro pneu emprestado de um amigo, o técnico de informática conseguiu sair do estacionamento a bordo do carro.

