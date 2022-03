Motorista encontra carro sem parte dos pneus após sair de festa em Fortaleza

Um motorista teve duas rodas furtadas do próprio veículo, nesse sábado (12), enquanto ele estava em uma festa de aniversário no bairro Parquelândia, em Fortaleza. O carro estava em um estacionamento público, em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O proprietário estima ter tido um prejuízo entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil.

Conforme o técnico de informática, que preferiu não ter a identidade revelada, o automóvel ficou no local menos de três horas, enquanto ele foi a uma confraternização em um endereço próximo de onde o veículo estava.

"Chegamos por volta das 21h e estacionei na calçada do Detran. Entramos no recinto e ficamos lá por volta de duas horas. Quando a gente saiu, 23h, 23h15, a gente se deparou com o carro sem rodas, literalmente no chão", relatou ao Diário do Nordeste.

Apesar de apenas duas rodas terem sido levadas, as outras já estavam sem os parafusos, conforme o condutor. Ao lado do carro ainda haviam dois equipamentos, conhecidos como "macaco", supostamente usados para retirar os pneus do automóvel.

"Chamamos a Polícia, que não apareceu. Ficamos no local de 23h15 até 1h, tentando conseguir parafusos e um pneu, por que eu tinha meu estepe."

Após conseguir alguns parafusos e outro pneu emprestado de um amigo, o técnico de informática conseguiu sair do estacionamento a bordo do carro.

A vítima disse ter voltado no local no domingo (13) e nesta segunda-feira (14), para tentar conseguir imagens gravadas por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, com intuito de auxiliar nas investigações, mas não conseguiu.

A Polícia Civil informou que um boletim eletrônico de ocorrência (BEO) sobre o caso foi registrado e o 10º Distrito Policial (DP) está responsável pela investigação.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para os telefones (85) 3101-4916, do 10º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

