Espanhol distribuidor de drogas em Fortaleza é preso; ele estava em um flat de luxo na Beira-Mar

Um espanhol foi preso em Fortaleza sob suspeita de distribuir drogas na Capital. Rafael Felipe Torres Aldenhoff, de 38 anos, estava hospedado em um flat de luxo, na Avenida Beira-Mar, quando foi flagrado traficando entorpecentes.

A Polícia Civil do Ceará divulgou nessa segunda-feira (14) que o espanhol e outros dois homens, identificados como Francisco Francois Mirante Neto (cearense) e Reginaldo Gomes Cordeiro (natural do Pará) também foram capturados no local, nesse domingo (13).

Os policiais acompanham um veículo que vinha sendo utilizado para distribuir drogas na Capital. Ao avistarem o carro entrando em um hotel, na Avenida Beira-Mar, os policiais solicitaram autorização para entrar no estabelecimento.

Já no local, eles foram ao quarto onde supostamente o trio estava. Os investigadores foram recebidos pelo cearense Francisco, já com antecedentes criminais por incolumidade pública. Com o trio foram apreendidos nove quilos de cocaína, dinheiro, um carro e malas. A droga estava dividida em oito tabletes.

Um inquérito policial foi instaurado a fim de identificar outros envolvidos no esquema de venda e distribuição de drogas na Capital





PCCE "Com base no que foi encontrado, os homens foram levados à sede da Denarc, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Um inquérito policial foi instaurado a fim de identificar outros envolvidos no esquema de venda e distribuição de drogas na Capital"

