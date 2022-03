Polícia investiga se morador em situação de rua agredido por educador físico no DF estuprou mulher

O caso de agressão de um educador físico a um morador em situação de rua em Planaltina, no Distrito Federal (DF), está sendo investigado pela Polícia Civil, para saber se ele estuprou ou não uma mulher. A violência ocorreu após o profissional encontrar o homem fazendo sexo com sua esposa dentro de um carro.

O educador físico chamou a Polícia pensando que sua mulher estava sendo estuprada e depois iniciou as agressões. Em depoimento, porém, ela afirmou que a relação foi consensual. As informações são do O Globo.

Conforme os policiais que atenderam o chamado, as informações do caso estão desencontradas. O educador físico e personal trainer, identificado como Eduardo Alves, informou que sua esposa vinha sofrendo com problemas psicológicos.

O relato dele dá conta que na véspera da agressão ela saiu com a sogra para ajudar uma pessoa em situação de rua, mas a dupla acabou se separando. A mulher só foi encontrada na madrugada da última quinta-feira (9).

"Ele (Eduardo) relatou que após ajudar um morador de rua em Planaltina, as mulheres (mãe e esposa) haviam se separado. Ele procurou pela esposa e ao avistar o carro estacionado, imediatamente se aproximou, momento em que viu a mulher com um homem, tendo relações. Nesse momento entrou em luta corporal com o acusado, pois, acredita que ela estava sendo estuprada. A delegacia apura o caso", informou a Polícia Civil do DF, em nota encaminhada ao site Uol.

Agressão

Imagens de câmera de segurança mostram o personal visivelmente desnorteado e batendo no carro. Ele faz a volta para o lado do passageiro, abre a porta e entra. Nesse momento, ele teria começado a agredir o homem, que depois sai do carro completamente nu e chega a ser derrubado no chão.

O educador físico o agarra, o leva para próximo do carro novamente, e as agressões continuam. Novamente no chão, o homem leva diversos chutes do personal.