Ministério Público de São Paulo vai investigar morte de Ilana Kalil

As circunstâncis da morte de Ilana Kalil, nutricionista e esposa do médico Renato Kalil, que foi encontrada morta em sua casa, na capital paulista, ontem, segunda-feira (14), agora será investigada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Segundo as informações do Metrópoles, o promotor do caso Fernando Bolque, vai acompanhar a apuração da morte da nutricionista, que até então é tratada como suspeita de suicídio. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os detalhes do caso serão preservados.

Um fonte ouvida pelo portal de notícias relatou que Ilana se trancou em um dos cômodos e escreveu uma mensagem para suas filhas. Ela também teria falado com Renato Kalil por telefone, que estava em casa no momento. Tempo depois, o corpo de Ilana foi encontrado com um tiro na cabeça.

Todos os exames, inclusive a análise residuográfica, que identifica vestígios de pólvora nas mãos, estão sendo feitos para confirmar a linha de investigação relacionada a suicídio.

Ilana Kalil tinha 40 anos e duas filhas, fruto do relacionamento com o médico Renato Kalil, que é acusado de violência obstétrica pela influenciadora Shantal Verdelho e outras pacientes que fizeram denúncias semelhantes.