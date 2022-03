Ilana Kalil, esposa do obstetra Renato Kalil, morre em São Paulo

A esposa do médico obstetra Renato Kalil, Ilana Kalil, morreu aos 40 anos na madrugada desta segunda-feira (14) em São Paulo. Na Polícia, o caso foi registrado como suicídio. A nutricionista deixa duas filhas e o marido.

Conforme o Uol, a Secretaria da Segurança de São Paulo, que confirmou o caso, não divulgará mais detalhes sobre a morte

A informação do óbito também foi verificada com a assessoria de imprensa do médico.

Renato é o médico acusado por Shantal e Mateus Verdelho de violência obstétrica por ter usado métodos recusados pela então gestante e ainda a xingar em áudios vazados.

"Não tinha a menor necessidade de ele tentar me rasgar com as mãos e isso é feito várias vezes. Ele basicamente faz o parto inteiro fazendo esse movimento com a minha vagina, tentando abrir ela. Já que ele não teve o corte, ele tenta com as mãos", lembra Shantal em relato.

Ilana chegou a defender o marido nas redes sociais à época, compartilhando relatos de pacientes que defendiam Renato Kalil. O caso veio à tona em dezembro de 2021.

