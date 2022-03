Caso Tamarineira: réu por matar três em colisão se desespera em julgamento

Réu por dirigir bêbado, matar três pessoas e deixar outras duas feridas em um acidente de carro no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, João Victor Ribeiro de Oliveira se desesperou e pediu perdão no primeiro dia do julgamento, nesta terça-feira (15). As informações são do G1.

“Eu não queria fazer isso. Pelo amor de Deus. Me perdoe, me mate, me mate. Eu não queria machucar a sua família, nem ninguém. Por favor, me perdoe", disse ele aos gritos, interrompendo o depoimento de um dos sobreviventes, o advogado Miguel da Motta Silveira Filho.

João Victor chegou a se jogar no chão aos prantos e foi amparado pela equipe de segurança do tribunal. A juíza Fernanda Moura de Carvalho interrompeu a sessão por dez minutos para ele ser atendido.

Miguel foi ouvido na condição de vítima. Além dele, sobreviveu com sequelas a filha Marcela, na época com 5 anos. Na batida, morreram a esposa dele, Maria Emília Guimarães, 39 anos; o outro filho do casal, Miguel Neto, de 3 anos, e a babá Roseane Maria de Brito Souza, 23 anos, que estava grávida.

Homicídio doloso

João Victor responde pelos crimes de homicídio doloso, com intenção de matar, e tentativa de homicídio, ambos qualificados por perigo de vida e recurso que impossibilitou defesa das vítimas. O crime aconteceu em novembro de 2017.

O júri popular ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, na região central de Recife.