Subtenente da PM é preso por suspeita de mostrar o órgão genital para adolescente de 12 anos

Suspeito estava alcoolizado e foi agredido por populares antes da chegada da PM.

Escrito por Italo Cosme italo.cosme@svm.com.br
03 de Agosto de 2026 - 13:49
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Legenda: Composiçao da PMCE fio acionada para o estabelecimento comercial após denúncia de tentativa de estupro.

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), de 72 anos, foi preso em flagrante suspeito de exibir o órgão genital para uma adolescente de 12 anos. A captura foi feita pela PMCE no bairro Carlito Pamplona na manhã deste domingo (2). 

De acordo com a PM, equipes da 1ª Companhia do 5º Batalhão foram acionadas para atender à ocorrência em um estabelecimento comercial na Avenida Tenente Lisboa, onde localizaram o suspeito que estava aparentemente alcoolizado e com lesões decorrentes de agressões. 

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Os agentes colheram as informações e ouviram os envolvidos na agressão. Equipes conduziram o homem à unidade policial para os procedimentos cabíveis. O subtenente recusou atendimento médico.

A ocorrência foi apresentada inicialmente na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e, posteriormente, encaminhada à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, onde foi instaurado Inquérito Policial com base no artigo 217-A do Código Penal. 

O Artigo 217-A do Código Penal define o crime de estupro de vulnerável, que consiste em ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem não pode oferecer resistência. A pena base de reclusão varia de 8 a 15 anos.

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