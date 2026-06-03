Corpo de homem com lesões de faca é encontrado em Caucaia

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima apresentava múltiplas lesões, causadas por faca.

Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). A Polícia Civil está tentando identificar a vítima, que usava uma tornozeleira eletrônica.

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O caso foi registrado como homicídio doloso. Após a descoberta do corpo, o local foi isolado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Também foram acionadas equipes da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Caucaia e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), a fim de realizar os exames periciais.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) está responsável pelas investigações, por meio da 2ª DHPP de Caucaia.