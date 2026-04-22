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Aluna de 15 anos é esfaqueada durante briga em escola de Frecheirinha

Adolescente foi apreendida após confessar a autoria do ataque.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:34)
Segurança
foto da fachada da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá com viaturas da Polícia Civil estacionadas.
Legenda: O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.
Foto: Divulgação/MPCE.

Uma aluna de 15 anos foi vítima de golpes de faca dentro de uma escola da rede estadual no munícipio de Frecheirinha, no Interior do Ceará, na tarde da última segunda-feira (20). Outra adolescente, também de 15 anos, foi apreendida após confessar a autoria do ataque.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) registrou um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Segundo o órgão, a vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Frecheirinha.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou, em nota, que houve um desentendimento entre duas estudantes, e a unidade de ensino "adotou as providências previstas no regimento escolar". 

"O Conselho Tutelar, as forças de segurança e os responsáveis pelas estudantes foram acionados para prestar assistência e fazer os encaminhamentos necessários", esclareceu a pasta.

A Seduc afirmou que a vítima do ataque está sendo acompanhada "conforme os protocolos necessários" e passa bem.

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Ainda na nota, a Escola de Ensino Médio Antônio Custódio reforçou o "compromisso com a segurança, o cuidado e a formação integral dos estudantes", destacando que não compactua com qualquer forma de violência.

A Seduc reforçou que medidas educativas e preventivas serão intensificadas, "com foco na promoção da cultura de paz, do diálogo e da convivência respeitosa" e disse que segue acompanhando o caso.

Apreensão de adolescente

Além da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram acionadas para a ocorrência na escola. A aula suspeita foi apreendida e teve objeto perfurocortante recolhido pelos agentes de segurança. 

Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, unidade responsável pelas investigações do caso.

*O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque e a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.

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