Irmãos são mortos a tiros em ataques orquestrados na Grande Messejana

Dois irmãos foram assassinados a tiros, quase ao mesmo tempo, mas em ruas distintas da Grande Messejana, em Fortaleza. Os crimes foram registrados nesse domingo (19).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias das duas ocorrências.

A Pasta não revelou as identidades das vítimas. No entanto, a reportagem apurou que os irmãos assassinados são Antônio Felipe, de 23 anos, e André Luiz, de 21 anos.

Antônio Felipe foi baleado na Rua Vilamar Damasceno, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já André Luiz foi morto na Rua Farias Lemos.

Ambas as áreas seriam dominadas pela facção Massa/Tudo Neutro (TDN).

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas aos locais. As ocorrências são investigadas pelo DHPP, "que realiza diligências para identificar a autoria do crime".

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Até a publicação desta reportagem não havia informações oficiais sobre o que motivou os crimes e nem suspeitos presos. No entanto, a região tem sido palco de constantes disputas entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e da Massa/TDN

CONFLITOS MONITORADOS

Localizado na Área Integrada de Segurança (AIS) 16, o bairro Messejana é uma localidade ainda apontada por especialistas como um 'ponto de preocupação constante na Capital'.

As estatísticas da Pasta revelam que a AIS 16, formada pelo Ancuri, Barroso, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Guajeru, Jangurussu, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Santa Maria, Paupina, Pedras e São Bento, também apresentam redução nas mortes violentas, mas em um 'ritmo mais lento' se comparado a demais áreas da Capital.

A reportagem apurou junto aos dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) que foram contabilizados 21 assassinatos na AIS 16, nos dois primeiros meses de 2026.

No início deste mês de abril, o Diário do Nordeste conversou com o secretário Roberto Sá, titular da SSPDS, que disse: "há regiões que temos maior atenção sim, há regiões que encontramos uma situação de conflito entre eles, como essa de Messejana que acompanhamos com muito cuidado".

DENÚNCIAS

A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais: "as informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".