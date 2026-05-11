Preso no Ceará chefiava rede internacional de tráfico de drogas dentro da cadeia

Uma operação deflagrada nesta segunda-feira (11) teve como alvo Alessandro Domingos Batista, o 'Sansão'. O homem é apontado como o principal chefe de um esquema internacional de tráfico de drogas.

Ele foi preso no Ceará em 2024, mas mesmo encarcerado, continuava controlando ações de tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil com a Bolívia. Alessandro Domingos é acusado de enviar ordens de comando sobre o tráfico de drogas feito nos estados do Amazonas e do Acre, bem como na região de Ponta do Abunã, no estado de Rondônia, na fronteira do Brasil com a Bolívia.

'Sansão' está detido na Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP-Pacatuba), onde as autoridades cumpriram um mandado de prisão cautelar e um de busca e apreensão. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A 'Operação Audácia' contou com o apoio ao Gaeco do MP de Rondônia e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Coint/SAP) do Ceará. A ofensiva faz parte de uma série de ações voltadas ao enfrentamento da criminalidade organizada, especialmente no que se refere à atuação de chefias de facções que, mesmo no sistema prisional, tentam coordenar atividades ilícitas em diferentes estados brasileiros.

A equipe de reportagem não localizou a defesa do acusado. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Alessandro foi capturado em 2024, após ter sido flagrado transportando aproximadamente 60 quilos de drogas em uma rodovia cearense. Mesmo antes de ser preso, Alessandro já era "conhecido" como o 'maior traficante da Ponta do Abunã', região que fica na fronteira entre Acre e Rondônia.

Legenda: Imagem das drogas apreendidas durante a prisão em flagrante de 'Sansão' em 2024. Foto: Reprodução.

A investigação aponta que "mesmo estando no presídio, ele continuava tentando exercer papel de comando na organização criminosa, mantendo influência direta nas atividades de tráfico de drogas na região de origem dele, em Rondônia".

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A reportagem apurou que, em sua ficha de custodiado, 'Sansão' é identificado como integrante da facção Comando Vermelho (CV), além de ter em seus antecedentes uma condenação por homicídio qualificado tentado e uma porte ilegal de arma de fogo.

Preso no Ceará transportando crack, cocaína e maconha

No dia 25 de outubro de 2024, Alessandro Domingos foi preso na região de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, após ser flagrado auxiliando no transporte de uma carga de quase 60 kg de substâncias entorpecentes.

Na ocasião, policiais pararam um carro na rodovia CE-045, no município de Paracuru, para procedimento de revista. No veículo, a equipe encontrou uma mala contendo 3,2 kg de cocaína, 27,5 kg de maconha e 27,1 kg de crack. Além das drogas, um rádio de comunicação foi encontrado embaixo do banco do motorista.

Durante a revista, um segundo carro que estaria servindo de "comboio" para assegurar o transporte da droga teria empreendido fuga dos agentes. Alguns minutos depois, o carro foi avistado abandonado, e ao lado dele, escondidos em um matagal, estavam Alessandro Domingos Batista, o 'Sansão' e sua esposa Bruna Ribeiro Rocha.

Legenda: Alessandro e a esposa Bruna foram encontrados escondidos em um matagal. Foto: Reprodução.

No carro em que os dois estavam, havia um rádio de comunicação semelhante ao encontrado no carro que transportava a droga. Em depoimento, o casal negou conhecer o motorista do outro veículo e afirmou estar viajando para conhecer a região de Paracuru.

Alessandro, Bruna e o motorista do veículo foram presos em flagrante. Posteriormente, a investigação apontou que o carro em que a droga estava e que o casal negava conhecer estava registrado no nome de Alessandro Domingos.

Em novembro de 2024, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ofereceu uma denúncia contra o trio de investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Alessandro foi condenado a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. Os outros dois envolvidos foram condenados a penas menores e em regime inicial semiaberto.

Na época da prisão, o homem de 41 anos foi conduzido até a Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (UP-Itaitinga3), mas foi posteriormente acabou transferido para a Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP-Pacatuba).

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.