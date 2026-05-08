Fortaleza deixa ranking das 10 capitais mais violentas do Brasil considerando 1º trimestre de 2026

Fortaleza deixou o ranking das 10 capitais mais violentas do Brasil, segundo dados apresentados nesta sexta-feira (8) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) com base em dados compilados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A capital cearense caiu da 4ª posição em 2025 para a 15ª colocação no levantamento nacional da taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) por 100 mil habitantes referente ao primeiro trimestre de 2026.

Os índices foram divulgados pelo secretário da SSPDS, Roberto Sá, e pelo governador Elmano de Freitas, durante coletiva realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Segundo ele, os resultados refletem a redução histórica dos crimes violentos no Ceará.

“Esse resultado aumenta a nossa responsabilidade. Seguir as orientações dos nossos poderes. A nós cabe a nossa missão. Seguir neste ritmo e melhorar a nossa performance”, afirmou o secretário.

De acordo com os dados apresentados, Fortaleza encerrou 2025 como a 4ª capital mais violenta do País, com taxa de 28,86 vítimas de CVLI por 100 mil habitantes. Já no levantamento de janeiro a março de 2026, a Capital passou para a 15ª posição, com taxa reduzida para 3,38.

Ranking das capitais mais violentas (2025)

1. Maceió (AL) – 36,10

2. Recife (PE) – 35,52

3. Porto Velho (RO) – 29,52

4. Fortaleza (CE) – 28,86

5. Salvador (BA) – 27,68

6. João Pessoa (PB) – 26,22

7. Teresina (PI) – 23,26

8. São Luís (MA) – 21,97

9. Rio Branco (AC) – 21,40

10. Boa Vista (RR) – 20,84

Ranking das capitais mais violentas (janeiro a março de 2026)

1. Maceió (AL) – 8,25

2. Recife (PE) – 7,56

3. Salvador (BA) – 6,07

4. Porto Velho (RO) – 6,02

5. João Pessoa (PB) – 5,63

6. Rio de Janeiro (RJ) – 5,29

7. São Luís (MA) – 5,24

8. Macapá (AP) – 5,13

9. Boa Vista (RR) – 4,68

10. Natal (RN) – 4,58

11. Palmas (TO) - 4,33

12. Teresina (PI) - 4,10

13. Rio Branco (AC) - 3,87

14. Manaus (AM) - 3,73

15. Fortaleza (CE) - 3,38

Fonte: IBGE/SENASP/SIP/CIOPS/DPGO/PEFOCE/DIEST/SUPESP/SSPDS – Dados extraídos em 05/05/2026

Fortaleza aparece na 15ª colocação, com taxa de 3,38 vítimas por 100 mil habitantes.

Além da mudança no ranking nacional, o Ceará registrou em abril de 2026 o melhor resultado da série histórica nos índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP).

Nos casos de CVLI — que incluem homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio — o Ceará registrou queda de 44,1% em abril deste ano, passando de 202 casos em abril de 2025 para 113 em abril de 2026.

Fortaleza apresentou redução de 70,7%, saindo de 58 mortes violentas para 17 registros. Na Região Metropolitana, a queda foi de 84,8%.

Já os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que incluem roubos em geral, tiveram redução de 49% em todo o Estado, passando de 2.424 ocorrências para 1.237 casos.

No acumulado do primeiro quadrimestre de 2026, o Ceará também apresentou queda de 37,2% nos CVLIs, enquanto Fortaleza registrou redução de 60,8%.

Estado paga R$ 44 milhões em premiações

Durante a apresentação, o Governo do Ceará também divulgou os números do primeiro ciclo de 2026 do Sistema Integrado de Metas da SSPDS.

Ao todo, quase 25 mil servidores das forças de segurança receberam premiações por desempenho, totalizando R$ 44.160.731,80 pagos pelo Estado.

Segundo os dados apresentados, 25.743 servidores foram contemplados. A Polícia Militar concentrou o maior número de beneficiados, com 19.572 agentes e mais de R$ 34,6 milhões em premiações.

A Polícia Civil teve 3.926 servidores premiados, recebendo mais de R$ 6,7 milhões. Também foram contemplados profissionais do Corpo de Bombeiros, Perícia Forense, Academia Estadual de Segurança Pública, SSPDS e Supesp.

Roberto Sá afirmou que a política de metas ajuda a manter o efetivo motivado. “Uma possibilidade da gente manter o servidor motivado o tempo todo”, declarou o secretário da SSPDS.