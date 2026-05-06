Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste, em Fortaleza

Um homem morreu após perder o controle de um quadriciclo e colidir contra um poste na Avenida Presidente Castelo Branco, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (6). A vítima, identificada como Ozeas Nunes dos Santos, de 42 anos, veio a óbito ainda no local do acidente, conforme apuração da TV Verdes Mares.

Apesar de trabalhar como motociclista por aplicativos, Ozeas também fazia trabalhos pontuais como mecânico, a fim de complementar a renda. Ele estava realizando ajustes no quadriciclo em um lava-jato quando decidiu testar o funcionamento do veículo.

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Foi enquanto pilotava o quadriciclo que perdeu o controle e bateu em um poste. Em imagens de câmera de segurança é possível ver o momento em que ele colide frontalmente na estrutura. Ozeas não estava de capacete no momento do acidente.

Ainda segundo a TVM, ele era casado e tinha três filhos. Não há mais informações sobre o que provocou a perda de controle do quadriciclo.

Ozeas tinha sido contratado pelo dono de um lava-jato para consertar o quadriciclo, que seria vendido posteriormente.

Investigações do caso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará declarou que o caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza. Segundo a pasta, o condutor teria perdido o controle do veículo antes de atingir o poste.

No local da ocorrência, estiveram presentes equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Ceará.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) ficou responsável pela remoção do quadriciclo. O veículo foi levado ao depósito do órgão.