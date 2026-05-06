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Homens apontados como mandante e executor de tentativa de chacina em chácara são presos no Crato

Ataque deixou dois adolescentes e um homem mortos no último mês de abril.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem de duas fotos mostra policiais escoltando suspeitos de tentativa de chacina no Crato.
Legenda: Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia do Crato.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Dois suspeitos de participar de uma tentativa de chacina durante uma festa promovida por uma organização criminosa em uma chácara na cidade do Crato, na Região do Cariri, foram presos temporariamente nesta quarta-feira (6).

As prisões resultaram de investigação conduzida pelo Departamento de Polícia do Interior Sul e do Núcleo de Homicídios da Delegacia do Crato.

À época do crime, no último 26 de abril, foram registradas três mortes: de dois adolescentes de 16 anos e de um homem de 22 anos. Outras seis pessoas, com idades entre 16 anos e 18 anos, foram feridas e socorridas para unidades de saúde do município.

Os suspeitos presos nesta quarta foram encontrados em uma residência no Crato. Um deles tem 40 anos e é apontado como o mandante do crime, enquanto o outro, de 19 anos, é tido como um dos executores. Nenhum dos dois teve sua identidade revelada pela Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou apenas que o primeiro responde por duas ocorrências de homicídio, três de porte ilegal de arma de fogo e duas de tráfico de drogas, além de acumular outros antecedentes por disparo de arma de fogo e crimes de trânsito.

Após a captura, os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil do Crato, onde os mandados de prisão temporária foram cumpridos, mas as diligências seguem em andamento para capturar os demais suspeitos envolvidos no crime.

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A tentativa de chacina aconteceu na madrugada do dia 26 de abril, quando suspeitos invadiram um local conhecido como "Chácara Sobreira", no Crato, e efetuaram diversos disparos durante uma festa que teria sido organizada por um grupo criminoso que atua na região.

Dois adolescentes de 16 anos e um homem de 22 anos morreram, enquanto outros seis ficaram feridos.

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