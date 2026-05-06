Membro de facção é preso suspeito de ameaçar moradores pelas redes sociais, em Caucaia

Um homem de 22 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa e ameaçar moradores por meio de um perfil nas redes sociais, foi preso em flagrante nessa terça-feira (5), no bairro Icaraí, em Caucaia.

Durante ação da Polícia Civil do Ceará (PCCE), drogas também foram apreendidas com o suspeito.

Conforme as investigações, o homem criou um perfil em uma rede social e usava a conta para proferir ameaças a moradores do Icaraí. Nas publicações, o suspeito fazia referências a um grupo criminoso.

Veja também Segurança Idosa que enviou bilhete do filho preso para chefe do CV tem pedido de liberdade negado Segurança 'Supermaconha' escondida em pacotes de whey protein é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

Drogas apreendidas

A partir das denúncias, os policiais civis localizaram e prenderam o homem em flagrante. Durante a abordagem, foram apreendidos com o suspeito 30 gramas de maconha, divididas em 4 porções, e um aparelho celular.

Segundo a PCCE, o material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde ele foi autuado por integrar organização criminosa, com base na lei nº 15.358/2026 (Lei Antifacção); tráfico de drogas e associação para o tráfico.