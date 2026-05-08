Dois homens são presos com 67 kg de skunk em caminhão na CE-085, em Caucaia

Dois homens foram presos em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com mais de 67 kg de skunk escondidos em um caminhão na CE-085, na manhã da última quinta-feira (7). A prisão dos dois, que têm 40 e 49 anos, respectivamente, ocorreu em flagrante por tráfico interestadual de drogas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a apreensão dos entorpecentes ocorreu após suspeita de que o condutor do caminhão estava tentando evitar fiscalizações policiais, levando a PRF a compartilhar dados do caso com equipes da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da PMCE.

A fiscalização detalhada ficou a cargo do Núcleo de Operações Especiais (NOE) e do Grupo de Operações com Cães (GOC), da PRF, que chegou ao local após a primeira abordagem do veículo na rodovia estadual.

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Os entorpecentes, então, foram encontrados após a utilização do cão farejador da PRF como recurso, indicando a presença do conteúdo em pontos específicos da estrutura do caminhão.

Ao todo, 65 tabletes de skunk estavam escondidos em dois pneus estepe e dentro de um cilindro de ar instalado sob a carroceria do veículo. Ainda conforme a PRF, a suspeita é de que a carga tinha Fortaleza como destino e teria saído da região Centro-Oeste do Brasil.

Legenda: Foram encontrados 67 kg de skunk, variação de cannabis conhecida como "supermaconha". Foto: Divulgação/PRF.

Prejuízo de R$ 1 milhão

Variação da cannabis com alta concentração de THC, substância causadora de efeitos psicoativos, o skunk é conhecido popularmente como "supermaconha", associada comumente ao tráfico interestadual por ter valor comercial mais elevado.

A estimativa é de que a abordagem tenha causado prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao grupo criminoso. A continuidade das investigações do caso ficará sob a responsabilidade da Delegacia da Polícia Civil de Caucaia.