Homem é preso após arremessar pedra em viatura da Polícia, em Fortaleza

Um homem foi preso, na tarde da última quarta-feira (6), após arremessar uma pedra contra uma viatura policial descaracterizada na avenida Aguanambi, nas proximidades do bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

A ação deixou um dos vidros do veículo destruído, o que levou policiais militares a renderem o responsável.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 29 anos foi capturado no Bairro de Fátima, suspeito de dano contra o patrimônio público e lesão corporal.

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Ele foi conduzido, logo em seguida, à 25ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza. "Após os procedimentos cabíveis, o capturado foi colocado à disposição da Justiça", comunicou a pasta.

Ainda conforme a nota oficial, nenhum dos ocupantes do veículo se feriu gravemente.