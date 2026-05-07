Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem é preso após arremessar pedra em viatura da Polícia, em Fortaleza

Carro descaracterizado ficou com vidro destruído.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Interior de veículo com a porta do motorista aberta, mostrando vidro estilhaçado espalhado no chão e sobre o banco, além de fragmentos presos à porta.
Legenda: Viatura policial descaracterizada ficou com vidro destruído após ter sido atingida por pedra.
Foto: Reprodução.

Um homem foi preso, na tarde da última quarta-feira (6), após arremessar uma pedra contra uma viatura policial descaracterizada na avenida Aguanambi, nas proximidades do bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

A ação deixou um dos vidros do veículo destruído, o que levou policiais militares a renderem o responsável. 

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem de 29 anos foi capturado no Bairro de Fátima, suspeito de dano contra o patrimônio público e lesão corporal.

Veja também

teaser image
Segurança

Membro de facção é preso suspeito de ameaçar moradores pelas redes sociais, em Caucaia

teaser image
Segurança

Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste, em Fortaleza

Ele foi conduzido, logo em seguida, à 25ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza. "Após os procedimentos cabíveis, o capturado foi colocado à disposição da Justiça", comunicou a pasta. 

Ainda conforme a nota oficial, nenhum dos ocupantes do veículo se feriu gravemente

Assuntos Relacionados
Interior de veículo com a porta do motorista aberta, mostrando vidro estilhaçado espalhado no chão e sobre o banco, além de fragmentos presos à porta.
Segurança

Homem é preso após arremessar pedra em viatura da Polícia, em Fortaleza

Carro descaracterizado ficou com vidro destruído.

Redação
Há 47 minutos
Polícia Militar do Ceará e equipe da perícia investigam cena de crime em rua residencial no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, com viatura estacionada e área isolada por fita após ocorrência com vítima ao chão.
Segurança

'Golpe de estado' dentro do PCC: acusados de tentativa de chacina em Fortaleza vão a júri

Duplo homicídio ocorreu em via pública do bairro Quintino Cunha, em 2024, e foi motivado por conflito entre facções criminosas.

Matheus Facundo
07 de Maio de 2026
Imagem de vítima de acidente para matéria sobre homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste em Fortaleza.
Segurança

Homem morre após perder controle de quadriciclo e bater em poste, em Fortaleza

Ozeas Nunes dos Santos, de 42 anos, tinha feito reparos no veículo e fazia testes para conferir se estava funcionando corretamente.

Redação
06 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra policiais escoltando suspeitos de tentativa de chacina no Crato.
Segurança

Homens apontados como mandante e executor de tentativa de chacina em chácara são presos no Crato

Ataque deixou dois adolescentes e um homem mortos no último mês de abril.

Redação
06 de Maio de 2026
foto de drogas e um celular apreendido durante prisão de membro de facção em Caucaia.
Segurança

Membro de facção é preso suspeito de ameaçar moradores pelas redes sociais, em Caucaia

Homem usava um perfil para proferir as ameaças e fazer referências a um grupo criminoso.

Redação
06 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

Irmãos presos por atacar jovem que teve mãos decepadas em Quixeramobim são transferidos de prisão

Perícias solicitadas pela Polícia Civil estão em andamento.

Redação
06 de Maio de 2026
Ao perceber a aproximação da equipe, padrasto tentou fugir e se desfazer da arma.
Segurança

Mãe e padrasto são presos após criança ser baleada na Parangaba, em Fortaleza

Homem tentou fugir da polícia.

Redação
06 de Maio de 2026
foto de haxixe apreendido em pacotes de whey protein no Aeroporto de Fortaleza, em ação da Receita Federal.
Segurança

'Supermaconha' escondida em pacotes de whey protein é apreendida no Aeroporto de Fortaleza

Encomenda foi interceptada nas instalações de uma transportadora localizada no Terminal de Cargas.

Redação
06 de Maio de 2026
Imagem da lateral de uma viatura da Polícia Militar
Segurança

Idosa de 81 anos é morta a facadas em Morada Nova

Suspeito do crime está sendo procurado por agentes policiais.

Redação
06 de Maio de 2026
Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza
Segurança

Taxista é arrastado em avenida durante assalto em Fortaleza

Testemunhas ajudaram profissional após colisão de veículo, na avenida Osório de Paiva.

Redação
06 de Maio de 2026
pamella foto vitima
Segurança

Justiça manda a júri um dos acusados de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza

O segundo réu pelo assassinato foi impronunciado.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Maio de 2026
forum saida fachada predio.
Segurança

Execução em campo de futebol e gargalo de garrafa cravado no pescoço: acusado pelo crime é inocentado

A vítima supostamente já estava ‘jurada de morte’.

Redação
06 de Maio de 2026
Foto de agente da PRF durante abordagem do veículo.
Segurança

Motorista sem CNH é autuado ao transportar madeira ilegal em caminhão irregular na BR-116

A ação foi registrada pela PRF durante fiscalização em Aquiraz.

Bergson Araujo Costa
05 de Maio de 2026
Itens apreendidos pela Polícia Civil dispostos sobre mesa da delegacia.
Segurança

Trio é preso em Fortaleza suspeito de desviar R$ 1 milhão de servidores públicos

Foram feitas vítimas no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, em Brasília e no Rio Grande do Sul.

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo
05 de Maio de 2026
montagem de fotos mostra briga generalizada entre permissionários no Mercado dos Peixes, em Fortaleza.
Segurança

Permissionários se envolvem em briga generalizada no Mercado dos Peixes; veja vídeo

Um homem de roupa branca chega a levantar um facão e é contido por outras pessoas.

Redação
05 de Maio de 2026
Casa destruída pelo agressor.
Segurança

Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex, no Interior do CE

A vítima não estava em casa, em Lavras da Mangabeira.

Redação
05 de Maio de 2026
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, com prédio branco de arquitetura modernista ao fundo, janelas em grade geométrica e placa em primeiro plano com o nome “Fórum Clóvis Beviláqua”, cercada por grades e vegetação.
Segurança

Após 13 anos, Justiça marca júri de PMs acusados de matar homem em Maranguape

Caso aconteceu em 2013, durante uma abordagem policial na CE-455, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi encontrada morta cinco dias depois da ocorrência.

Matheus Facundo
05 de Maio de 2026
agentes da polícia civil, de costas, ao lado de viatura.
Segurança

Operação no CE e em MG mira organização suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões

Ação é desdobramento de operação que prendeu vereadores de Morada Nova, no Ceará.

Redação
05 de Maio de 2026
foto de Luzia Firmino da Costa, de 75 anos, que morreu após ser atacada por um enxame de abelhas no município de Ararendá.
Segurança

Idosa morre após ataque de abelhas no Interior do Ceará

Corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) de Crateús.

Redação
04 de Maio de 2026
prisao policiais mulher vitima dois presos.
Segurança

'Mata ela', gritou ex-namorado de jovem que teve as mãos decepadas pelo irmão dele em Quixeramobim

A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 1º de maio. Dois homens foram presos.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Maio de 2026