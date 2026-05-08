Pix do Santander fora do ar? Usuários relatam instabilidade

Clientes do banco Santander relataram dificuldades para realizar pagamentos via Pix e acessar serviços digitais da instituição na manhã desta sexta-feira (8). As reclamações foram registradas por usuários de diferentes cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza.

Segundo dados da plataforma Downdetector, que monitora falhas em serviços online, 114 notificações de problemas haviam sido registradas por volta das 6h39.

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A maior parte das reclamações, cerca de 78%, está relacionada a falhas em pagamentos via Pix.

Outros 18% dos relatos apontam dificuldade de acesso ao aplicativo do banco para pessoas físicas. Já 7% das queixas envolvem problemas na plataforma Way, utilizada para gerenciamento de cartões.

Usuários reclamam em redes sociais

Na plataforma X, usuários reclamam da dificuldade de acesso. "Não é possível que o Santander esteja fora do ar a esse horário de uma sexta-feira", disse uma usuária do banco.

Até a publicação desta matéria, o Santander não havia se pronunciado oficialmente sobre as reclamações.