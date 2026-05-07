Queda de seguidores? Instagram confirma exclusão de contas e explica motivo

Vários usuários nas redes sociais relataram perdas de seguidores.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Maio de 2026 - 21:50 (Atualizado às 21:52)
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Legenda: Instagram detalhou que os seguidores ativos não foram afetados.
Foto: Shutterstock/Pavel105.

O Instagram realizou a remoção de diversas contas inativas, em um processo que a Meta, dona da rede social, detalhou como "rotineiro". A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (7), após diversos usuários relatarem a queda de seguidores. 

Essa redução já vinha sendo registrada desde quarta-feira (6), segundo o g1. No X, os usuários questionaram possíveis falha do Instagram. "Acordei com menos de 200 seguidores", escreveu um internauta. 

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Em nota, a Meta comunicou que não houve mudança nos seguidores ativos. "Qualquer conta suspensa que tenha sido restaurada será incluída novamente na contagem após a verificação", detalhou. 

Apesar de confirmar a remoção, não detalhou o motivo da desativação das contas. Para a Meta, a remoção é uma política interna para proteger a privacidade do usuário. Na central de ajuda da plataforma, detalhou que visa a "integridade e a segurança dos seus dados e da sua conta".

Confira nota completa do Instagram 

"Como parte do nosso processo rotineiro de remoção de contas inativas, algumas contas do Instagram podem ter notado atualizações na contagem de seguidores. Os seguidores ativos não foram afetados, e qualquer conta suspensa que tenha sido restaurada será incluída novamente na contagem após a verificação."

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