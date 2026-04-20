ChatGPT da Open AI fica fora do ar nesta segunda-feira (20)

Usuários de Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, entre outras cidades, reclamaram de queda de serviço.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Abril de 2026 - 14:55
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Legenda: Mais de cinco mil usuários reclamaram sobre dificuldades para utilizar o sistema.
Foto: Arda savasciogullari / Shutterstock.com

Usuários do ChatGPT enfrentaram instabilidade no serviço na manhã desta segunda-feira (20), gerando uma onda de reclamações nas redes sociais. O problema afetou o acesso às respostas da inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, com relatos de falhas e lentidão durante o uso da plataforma.

Segundo dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, o pico de notificações atingiu mais de cinco mil usuários com queixas sobre dificuldades para utilizar o sistema.

As reclamações vieram de diversas regiões do país. Usuários relataram problemas em cidades como Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Porto Seguro, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, indicando que a instabilidade teve alcance nacional.

Falhas em diferentes funções

Entre os principais problemas apontados estão falhas no carregamento de respostas, interrupções durante conversas e mensagens de erro ao tentar acessar a plataforma.

Até o momento da publicação desta matéria, a OpenAI não havia se pronunciado oficialmente sobre as causas da instabilidade nem fornecido previsão para a normalização completa do serviço.

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