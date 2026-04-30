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Perícia particular diz que PC Siqueira foi estrangulado e contesta laudo da Polícia

Youtuber foi encontrado morto no próprio apartamento em dezembro de 2023.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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PC Siqueira
Legenda: PC Siqueira era conhecido pelo canal no YouTube "Maspoxavida".
Foto: Reprodução/Instagram

Uma perícia particular concluiu que o youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido como PC Siqueira, teria sido assassinado por estrangulamento. A hipótese vai de encontro ao laudo emitido pela Polícia Civil na época dos fatos.

PC Siqueira foi encontrado morto no apartamento onde vivia, em São Paulo, aos 37 anos, no dia 27 de dezembro de 2023. Inicialmente, as investigações indicaram a causa da morte como enforcamento com uma cinta de catraca.

Porém, segundo a apuração obtida pelo g1, a asfixia foi causada por um fio fino, o que não condiz com a construção mais larga encontrada na cinta. O documento não informa, porém, quem teria cometido o suposto crime.

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Investigação foi retomada anos após o ocorrido

A perícia foi encomendada pela família do criador de conteúdo em março deste ano. Isso foi possível graças à reabertura das investigações, em janeiro.

O perito particular Francisco João Aparício La Regina foi o responsável por comandar o estudo. Em 48 páginas, o profissional atesta que as marcas no pescoço de Paulo Cezar seriam compatíveis com um fio preto de fones de ouvido, também encontrado no apartamento.

Imagem de instrumentos de medição e equipamentos como fone de ouvido, paquímetro e fita métrica, utilizados em trabalhos de precisão e inspeção.
Legenda: Laudo da Polícia Civil e perícia particular não coincidem.
Foto: Reprodução.

Durante as investigações da Polícia Civil, apenas a cinta foi levada para perícia. Não havia hipótese de que outro objeto teria sido usado para provocar a morte do youtuber.

Baseado nos resultados do parecer particular, o fone de ouvido foi recolhido pelos advogados da família, Caio Muniz e Geraldo Bezerra da Silva Filho, e entregue ao 11º Distrito Policial, em Santo Amaro.

Quem era PC Siqueira?

PC Siqueira foi um dos primeiros criadores de conteúdo brasileiros a fazer sucesso no YouTube com o canal "Maspoxavida", no início da década de 2010.

Ele ficou conhecido por vídeos de humor e opinião sobre a própria rotina. Na plataforma, também colaborou com outros nome dos entretenimento na internet, como Rafinha Bastos e Cauê Moura, além de ter sido apresentador em canais de televisão, como a MTV.

Em 2020, Paulo Cezar foi acusado de pedofilia após conversas vazadas eclodirem nas redes sociais. Ele foi investigado em vida e inocentado um ano depois.

Na época, a Polícia de São Paulo concluiu que não havia provas de que PC Siqueira tenha armazenado ou compartilhado conteúdo pornográfico de menores de idade. Os peritos ainda informam que ele não mantinha conversas com ninguém sobre a temática.

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