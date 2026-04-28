WhatsApp deixará de funcionar em celulares antigos a partir de setembro

O WhatsApp anunciou uma nova atualização relacionada à política de compatibilidade e vai deixar de funcionar em alguns modelos de smartphones mais antigos a partir de 8 de setembro de 2026. Com a mudança, o aplicativo passará a exigir dispositivos com Android 6.0 ou superior.

A informação consta na "Central de Ajuda da plataforma". Na prática, aparelhos que ainda operam com Android 5.0 ou 5.1 perderão acesso ao mensageiro, repetindo um movimento já adotado em anos anteriores para versões consideradas obsoletas.

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No ecossistema da Meta Platforms, responsável pelo aplicativo, a justificativa segue ligada à segurança e à necessidade de suportar novas funcionalidades.

Aparelhos afetados pela mudança

A empresa não divulga uma lista oficial de modelos que deixarão de ser compatíveis, mas informa apenas os sistemas mínimos exigidos. Ainda assim, alguns smartphones são frequentemente citados por utilizarem versões antigas do Android e, portanto, devem ser impactados:

Samsung: Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend e J2

LG: Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual e L5 II

Motorola: Moto G e Moto E (1ª geração)

Sony: Xperia Z2 e Xperia Z3

Huawei: Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2

HTC: modelos lançados antes do Android 6

No caso dos dispositivos do iPhone, não houve alteração. O aplicativo continua operando normalmente em aparelhos com iOS 15.1 ou superior.

O que é o Android 6.0? Conhecido comercialmente como Android Marshmallow, é a sexta versão principal do sistema operacional do Google.

A recomendação para usuários com celulares antigos é verificar a versão do sistema nas configurações e, se possível, atualizar o software. Caso o aparelho não suporte versões mais recentes, será necessário migrar para um dispositivo compatível para continuar utilizando o serviço.