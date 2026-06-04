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Uber demite 23% dos funcionários do setor de recursos humanos e recrutamento

Empresa afirmou que cortes não estão relacionados aos investimentos em inteligência artificial.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Junho de 2026 - 14:44
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Legenda: Cortes fazem parte de uma reestruturação da área de 'Pessoas', disse o CEO da empresa, Dara Khosrowshahi.
Foto: Proxima Studio / Shutterstock.com

A Uber demitiu 23% dos funcionários que atuavam nas áreas de recursos humanos (RH), recrutamento e gestão de pessoas, como parte de uma reestruturação interna da empresa. As informações foram divulgadas pela agência Bloomberg

De acordo com a CNBC norte-americana, no memorando enviado aos colaboradores, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou que as mudanças são necessárias para "maximizar a eficácia da equipe de Pessoas e o enorme potencial que temos pela frente".  

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Um porta-voz declarou à Bloomberg que os cargos correspondem a menos de 1% do quadro global da empresa e que os cortes não estão relacionados aos investimentos em inteligência artificial. 

O número também não inclui motoristas que trabalham pela plataforma, considerados parceiros independentes da Uber.

Outras grandes empresas de tecnologia, como a Meta (dona de Facebook e Instagram), realizaram demissões em massa no momento em que ampliavam os investimentos em IA. A big tech cortou cerca de 8 mil funcionários das equipes de engenharia e produtos, principalmente.

Fim do trabalho remoto

O anúncio dos cortes foi a primeira mudança de impacto ocorrida na empresa após a promoção de Jill Hazelbaker ao cargo de presidente e diretora de assuntos corporativos. 

Em comunicado às equipes impactadas, afirmou que o objetivo das demissões é construir uma "organização mais conectada, moderna e operacionalmente excelente".

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Segundo a Bloomberg, alguns funcionários de recursos humanos que tinham autorização para trabalhar remotamente foram avisados de que deverão retornar ao modelo híbrido.

Desde junho de 2025, a política da empresa exige a presença no escritório três vezes por semana. 

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