Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.

Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta* 18 de Outubro de 2025
Interface do WhatsApp Business em um celular Android, destacando recursos de comunicação para empresas.

Tecnologia

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

Entenda como funciona a nova cobrança

João Lima Neto 17 de Outubro de 2025
Sombra de mão segura celular aberto no aplicativo do WhatsApp em frente ao WhatsApp Web.

Tecnologia

Vírus que assume controle do WhatsApp rouba senhas e tira print da tela; entenda

Software malicioso é enviado para as vítimas como um arquivo compactado.

Redação 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra tela de smartphone mostrando o ícone do WhatsApp na tela inicial, ao lado de outros aplicativos como Facebook e Instagram, em foco com destaque para a importância do WhatsApp

Tecnologia

Atualização deve integrar status do WhatsApp com outras redes Meta

Usuários poderão compartilhar o conteúdo postado no aplicativo de mensagens em plataformas como Facebook e Instagram

Redação 08 de Outubro de 2025
foto de pessoa acessando o Whatsapp Web.

Tecnologia

WhatsApp Web apresenta instabilidade nesta quarta (24)

Aplicativo registrou pico de reclamações nesta manhã

Redação 24 de Setembro de 2025
foto de usuário em aplicativo Whatsapp Web

Tecnologia

WhatsApp Web fora do ar? Usuários relatam problemas com plataforma nesta quarta (17)

Aplicativo registrou pico de reclamações nesta tarde

Redação 17 de Setembro de 2025
foto de pessoa acessando o Whatsapp Web.

Tecnologia

WhatsApp Web apresenta instabilidade em dispositivos nesta quarta (13)

Parte dos usuários relatou dificuldades para entrar no aplicativo e também para receber e enviar mensagens e fotos na rede social

Redação 13 de Agosto de 2025
WhatsApp

Tecnologia

Meta anuncia bloqueio de 7 milhões de contas do WhatsApp usadas para aplicar golpes

As contas eliminadas estavam vinculadas a centros de golpes, a maioria delas no sudeste asiático

Redação e AFP 06 de Agosto de 2025
Imagem de tela em ícones da Meta AI e WhatsApp para matéria sobre vazamento no Google de conversas dos usuários com a inteligência artificial

Tecnologia

Conversas com a Meta AI podem aparecer no Google; veja como impedir que elas sejam indexadas

É possível se proteger do vazamento de informações na plataforma

Redação 05 de Agosto de 2025
Familiares entraram em confronto em via pública

Ceará

Briga generalizada entre irmãos por imóvel em Aquiraz repercute nas redes sociais; assista

Idosa ficou ferida durante a confusão. Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi detido

Redação 04 de Agosto de 2025
