A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem
Entenda como funciona a nova cobrança
Software malicioso é enviado para as vítimas como um arquivo compactado.
Usuários poderão compartilhar o conteúdo postado no aplicativo de mensagens em plataformas como Facebook e Instagram
Aplicativo registrou pico de reclamações nesta manhã
Aplicativo registrou pico de reclamações nesta tarde
Parte dos usuários relatou dificuldades para entrar no aplicativo e também para receber e enviar mensagens e fotos na rede social
As contas eliminadas estavam vinculadas a centros de golpes, a maioria delas no sudeste asiático
É possível se proteger do vazamento de informações na plataforma
Idosa ficou ferida durante a confusão. Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi detido