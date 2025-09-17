Diário do Nordeste
WhatsApp Web fora do ar? Usuários relatam problemas com plataforma nesta quarta (17)

Aplicativo registrou pico de reclamações nesta tarde

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:22)
Tecnologia
Legenda: Parte dos usuários relatou dificuldades para entrar no aplicativo
Foto: Shutterstock

O WhatsApp Web ficou fora do ar para alguns usuários entre o fim da manhã e início da tarde desta quarta-feira (17). Alguns usuários tiveram problemas para receber e enviar mensagens na rede social pela plataforma.

O site DownDetector, que reúne reclamações dos usuários sobre plataformas que apresentam falhas de acesso, registrou um pico de 1.365 reclamações às 12h09.

O que aconteceu

No monitoramento do DownDetector em tempo real, as reclamações começaram por volta de 11h54. Devido à instabilidade, os usuários têm se deparado com a seguinte mensagem: "Não é possível acessar esse site", além de problemas no carregamento da página.

Parte dos usuários relatou dificuldades para entrar no aplicativo e também para receber e enviar mensagens e fotos na rede social, como se fossem falhas na rede de internet.

Das reclamações, cerca de 65% são no WhatsApp Web, 19% sobre o envio de mensagens e 16% referente ao aplicativo móvel.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site.

Alguns usuários relataram que o aplicativo voltou à normalidade em torno das 13h desta quarta.

