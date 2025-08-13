Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

WhatsApp Web apresenta instabilidade em dispositivos nesta quarta (13)

Parte dos usuários relatou dificuldades para entrar no aplicativo e também para receber e enviar mensagens e fotos na rede social

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:47)
Tecnologia
Legenda: Usuários tiveram problemas no carregamento da página
Foto: Reprodução/WhatsApp

O WhatsApp Web apresentou instabilidade para usuários que tentam acessar a plataforma durante a tarde e o início da noite desta quarta-feira (13).

O que aconteceu

No site DownDetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, as reclamações começaram por volta de 16h32 e tiveram um pico às 17h17, com cerca de 4 mil notificações registradas.

Das reclamações, cerca de 85% são no WhatsApp Web, 10% sobre a conexão com o servidor e 5% referente ao aplicativo móvel.

Devido à instabilidade, os usuários têm se deparado com a seguinte mensagem: "Não é possível acessar esse site", além de problemas no carregamento da página.

Parte dos usuários relatou dificuldades para entrar no aplicativo e também para receber e enviar mensagens e fotos na rede social, como se fossem falhas na rede de internet.

Meta ainda não se pronunciou sobre o problema

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site. 

A Meta ainda não se pronunciou sobre o problema e não há previsão de quando o aplicativo irá voltar à normalidade.

