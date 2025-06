Status do WhatsApp muda e ganha novos recursos divertidos; confira quais são

Usuários do WhatsApp que gostam de se expressar pela seção de Status do aplicativo devem ganhar novas opções para compartilhar suas experiências na ferramenta. Entre as novidades, está a possibilidade de criar montagens com várias fotos, adicionar trilhas sonoras musicais nas postagens, transformar imagens em figurinhas divertidas e até mesmo iniciar trends com seus contatos.

O que mudou? A funcionalidade que permite as pessoas mostrarem momentos do dia a dia, sejam ocasiões especiais ou algum registro engraçado, ganhou quatro novidades. São elas:

Layout: faça montagens com até seis fotos, usando as ferramentas de edição para deixar tudo exatamente do jeito que você quiser. Música: crie uma atualização de status totalmente dedicada a uma música específica ou use a figurinha de música para compartilhar a melodia que combina mais com o momento. Figurinhas de fotos: transforme uma foto em uma figurinha e adicione-a à sua atualização de status. Você pode editar a figurinha para deixá-la do tamanho e formato que quiser. Sua vez: escolha uma foto e adicione a figurinha "Sua vez" para convidar seus amigos para a conversa. Ao responder ao seu convite, as pessoas poderão compartilhar a mesma figurinha no status e descobrir o que seus próprios amigos têm a dizer.

Legenda: Novos recursos permitem que usuários criem correntes Foto: divulgação/WhatsApp

Quando fica disponível?

Os recursos foram anunciados pela Meta no fim de maio e estarão disponíveis para todas as pessoas que usam o WhatsApp nos próximos meses.

O que é o Status do WhatsApp?

A funcionalidade é uma das principais formas que os usuários têm para mostrar momentos do dia a dia e fica disponível na aba "Atualizações" do aplicativo.

Na seção, é possível compartilhar com os contatos mensagens temporárias, como fotos, vídeos, textos, GIFs e mensagens de voz. O conteúdo desaparece automaticamente após 24 horas, algo semelhante aos Stories do Instagram.