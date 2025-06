Ideal para multitarefas, 'novo' WhatsApp é lançado pela Meta; veja detalhes

O WhatsApp anunciou, após diversos pedidos de usuários, uma nova versão: agora ele estará disponível no iPad. As funções prometem ser semelhantes às que já são existentes na versão para dispositivos móveis.

Ainda assim, por conta da tela maior do dispositivo, o WhatsApp explica que tornou a versão ideal para multitarefas, o que deve possibilitar mais produtividade.

"Aproveite os recursos multitarefa do iPadOS, como o Stage Manager, o Split View e o Slide Over para visualizar vários apps ao mesmo tempo", anunciou a empresa, apontando que o usuário poderá enviar mensagens enquanto navega na web ou faz uma ligação.

Além disso, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, garante que, com as camadas adicionais de privacidade da rede social, como a que possibilita deixar as conversas trancadas, o usuário pode ter conversas privadas com segurança, mesmo quando compartilhar o iPad com outras pessoas.

O download da versão é possível por meio da App Store, loja de aplicativos da Apple.