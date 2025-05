WhatsApp deixa de funcionar em aparelhos antigos a partir deste domingo (1º); veja quais

O aplicativo de mensagens WhatsApp deixará de funcionar em aparelhos celulares antigos a partir de domingo (1º). A mudança afeta diversos modelos das linhas Android e iOS, como Samsung Galaxy S3, iPhone 6 e LG Optimus F7. As informações são do jornal La Nacion.

No site oficial do aplicativo, é explicado que, de tempos em tempos, essas atualizações acontecem para melhorar a experiência do usuário e "oferecer suporte para dispositivos e sistemas operacionais mais novos".

Por isso, o WhatsApp deixará de ser compatível com o Android 5.0 ou inferior e com o iOS 12.0 ou inferior.

