Saiba como funciona uma tornozeleira eletrônica

Equipamento foi inspirada por quadrinho do Homem-Aranha.

Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Tecnologia

A vigilância proporcionada pela tornozeleira eletrônica ocorre por meio de sinais emitidos pelo equipamento. Captados por satélites, permitem identificar a posição geográfica do usuário e, consequentemente, seu monitoramento. A bateria da tornozeleira pode durar entre 24 a 72 horas, dependendo da intensidade do uso. A invenção da tornozeleira eletrônica foi inspirada por quadrinho do Homem-Aranha, a ideia veio do juiz do Novo México Jack Love, na década de 70, ao se inspirar no desenho. Mais informações sobre esse equipando no vídeo.

