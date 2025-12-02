Saiba como funciona uma tornozeleira eletrônica

A vigilância proporcionada pela tornozeleira eletrônica ocorre por meio de sinais emitidos pelo equipamento. Captados por satélites, permitem identificar a posição geográfica do usuário e, consequentemente, seu monitoramento. A bateria da tornozeleira pode durar entre 24 a 72 horas, dependendo da intensidade do uso. A invenção da tornozeleira eletrônica foi inspirada por quadrinho do Homem-Aranha, a ideia veio do juiz do Novo México Jack Love, na década de 70, ao se inspirar no desenho. Mais informações sobre esse equipando no vídeo.