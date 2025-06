WhatsApp: IA agora resume conversas gigantes em segundos para você

A plataforma de mensagens WhatsApp lançou a função "Resumos de Mensagens" — um novo recurso desenvolvido pela Meta AI que resume de forma privada mensagens não lidas em um chat. A informação foi divulgada pelo aplicativo no blog oficial da empresa na quarta-feira (25).

"Todos nós já passamos por isso - correndo entre as reuniões, atualizando após um voo sem Wi-Fi ou simplesmente tendo muitos bate-papos para acompanhar. Às vezes, você só precisa acompanhar rapidamente suas mensagens. É por isso que temos o prazer de apresentar os Resumos de Mensagens", anunciou o WhatsApp.

Veja também Tecnologia Trump prorroga por 90 dias prazo para venda do TikTok Tecnologia Vazamento de dados expõe mais de 16 bilhões de senhas e pode ser o 'maior já registrado', diz site

Inicialmente, a plataforma informou que os "Resumos de Mensagens" estão sendo lançados no idioma inglês para pessoas nos Estados Unidos. A ideia é que, em breve, será divulgado em outros idiomas para outros países ainda este ano.

Como funciona o 'Resumo de Mensagens'?

Em uma explicação simples, o assistente Meta AI analisa mensagens não lidas em um chat, as compila e as resume, mostrando os pontos mais importantes discutidos na conversa.

A ferramenta utiliza sua tecnologia de processamento privado, que permite ao assistente Meta AI gerar um resumo sem que a Meta ou o WhatsApp acessem as mensagens dos usuários ou os resumos.

"Isso significa que sua privacidade está protegida o tempo todo", afirmou a empresa.

Habilitando serviço no WhatsApp

Conforme o WhatsApp, o "Resumos de Mensagens" está desabilitado por padrão. Para utilizá-lo, os usuários devem acessar as configurações de Privacidade Avançada do chat para selecionar quais conversas podem ser compartilhadas com os recursos de IA.

Para obter um resumo de uma conversa, basta tocar na opção "Resumir em privado", que aparecerá acima de todas as mensagens não lidas. A Meta AI gerará o resumo e o exibirá automaticamente.