Meta AI é liberado no Brasil com funções de assistente virtual e criação de imagens

O Meta AI, inteligência artificial da Meta lançado em setembro de 2023 nos Estados Unidos, chegou oficialmente em solo brasileiro na última quarta-feira (9). Ele é integrado às redes sociais da empresa — WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook — e permite consultas rápidas, criação de imagens ou recomendações personalizadas.

A proposta do Meta AI seria facilitar atividades cotidianas, além de melhorar a usabilidade dos aplicativos disponibilizados pela empresa. Dessa forma, conforme o objetivo, o tempo dos usuários é otimizado e as interações são mais eficientes.

No Brasil, a funcionalidade só chegou após ajustes nas políticas de privacidade da empresa comandada por Mark Zuckerberg, já que se tornava necessária uma adequação às exigências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O lançamento foi adiado por conta da preocupação com o uso de dados pessoais na área de treinamento do sistema. Com a adequação, o assistente foi liberado para acesso dos brasileiros.

Funções do Meta AI

O Meta AI funciona em formato de chat, assim como o ChatGPT, por exemplo. Assim como o outro, ele consegue sugerir restaurantes, responder perguntas, criar imagens personalizadas conforme o usuário pede e também ajustar imagens já existentes.

A inteligência artificial é capaz de se conectar a várias plataformas, como o Facebook e o Instagram. Integradas, é possível utilizá-la com as plataformas sem alternar entre aplicativos, melhorando a produtividade e personalizando as interações.

Para acessar no WhatsApp, o usuário precisa buscar o ícone de círculo azul que simboliza o Met AI. Vale lembrar, no entanto, que a função está sendo disponibilizada de forma gradativa.