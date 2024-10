Tesla anuncia 'robotáxi' e robô humanoide 'faz-tudo' em evento em Los Angeles; veja detalhes

Elon Musk revelou nessa quinta-feira (10), em um evento próximo a Los Angeles, nos Estados Unidos, o robotáxi da Tesla. O carro será capaz de se dirigir sozinho e deve chegar ao mercado apenas em 2027, cerca de uma década depois que o bilionário prometeu pela primeira vez um veículo autônomo.

O evento, chamado "We, Robot" ("Nós, robô" em tradução livre), em um jogo de palavras com a clássica obra de ficção científica de Isaac Asimov, "I, Robot" (Eu, robô), aconteceu nos estúdios da Warner Bros.

O CEO da Tesla garantiu que o carro sem volante ou pedais custará menos de US$ 30 mil (R$ 167 mil), carregará sem fio com tecnologia indutiva e será "entre 10 e 20 vezes mais seguro" do que carros dirigidos por humanos.

"Em um mundo autônomo, o carro é como uma pequena sala de estar", explicou Musk ao público. "Vocês estão sentados em uma salinha confortável e podem fazer o que quiserem enquanto estão nesta salinha confortável e, quando saírem, terão chegado ao seu destino", acrescentou ele.

Poucos detalhes sobre o veículo

Apesar disso, o empresário deu poucos detalhes técnicos sobre o veículo, que terá portas que abrem para cima e lembram o Delorean dos filmes "De Volta para o Futuro". Ele garantiu apenas que a Tesla já tem 50 unidades e espera começar no próximo ano a direção "totalmente autônoma e sem supervisão" no Texas e na Califórnia, com os modelos já existentes, antes de passar à produção do que chamou de "cibertáxi".

"Tenho tendência a ser um pouco otimista quanto aos prazos", reconheceu, ao mesmo tempo que garantiu que a produção começará "antes de 2027".

"Robovan" e o robô Optimus

Durante a apresentação, que começou com quase uma hora de atraso, Musk também exibiu um grande veículo de transporte de passageiros que chamou de "Robovan".

Esta van, que parece uma enorme torradeira em movimento, não tem volante, pedais ou motorista. Ela tem capacidade para 20 pessoas e pode ser transformada para transportar mercadorias. Contudo, não foram dados detalhes sobre prazos de produção.

Além disso, Musk também revelou robôs humanoides dançantes chamados "Optimus" que, segundo ele, um dia, serão capazes de realizar tarefas domésticas e fornecer companhia. "Acho que será o melhor produto da história", afirmou o bilionário, acrescentando que o robô seria vendido, segundo sua estimativa, entre US$ 20 mil e US$ 30 mil (R$ 111 mil e R$ 167 mil).

Ele também não deu prazos sobre esse último investimento e, na apresentação, não ficou claro quais são exatamente as capacidades do robô, embora ele tenha sido visto andando entre o público e servindo bebidas.