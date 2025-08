Conversas com a Meta AI podem aparecer no Google; veja como impedir que elas sejam indexadas

Diversos usuários do ChatGPT foram surpreendidos na última semana ao ver suas conversas com a plataforma de inteligência artificial (IA) no Google. Uma rápida busca no site já poderia revelar diálogos, inclusive os mais íntimos.

O excesso de exposição gerou uma repercussão negativa, o que levou a OpenAI a cancelar a política e garantir mais privacidade.

Apesar desse movimento, outra famosa plataforma, a Meta IA, continua expondo conversas dos usuários e não anunciou mudanças no protocolo. A boa notícia é que é possível se proteger, basta desautorizar o compartilhamento do bate-papo nas configurações.

Veja também Ser Saúde 'O Chat GPT é meu terapeuta’: por que confiar na IA para desabafar pode ser perigoso à saúde mental? Tecnologia WhatsApp libera novas cores para modelos de iPhone; veja como personalizar seu chat

Veja como se proteger

Para impedir que suas conversas com a IA sejam vazadas, siga os seguintes passos:

Abra o aplicativo no qual você interage com a plataforma (WhatsApp, por exemplo) e acesse a conversa;

Entre em “Configurações da conversa", clicando nos três pontinhos no canto superior da tela;

Desative a opção de compartilhamento público.

Essa opção pode aparecer de três maneiras: “Permitir que a Meta use esta conversa para treinar IA”, “Compartilhar bate-papo publicamente” ou “Incluir no feed Discover".

Outra dica de segurança é excluir o histórico de conversas, também nas configurações de privacidade da plataforma, na parte de “Gerenciamento de dados”.

Meta IA

A Meta AI, assistente de inteligência artificial da Meta, foi lançada pela empresa em outubro de 2024 e, desde então, tem sido utilizada abertamente pelos usuários no WhatsApp. Apesar do fácil acesso à ferramenta, muitos usuários têm receio de invasão de privacidade ou até mesmo de erros que podem estar contidos nas informações repassadas por ela.

A inteligência artificial é capaz de responder perguntas e gerar conteúdo, tanto textual como audiovisual, que podem ser enviadas em chats individuais ou em grupo.