WhatsApp Web apresenta instabilidade nesta terça-feira (4)

O WhatsApp Web ficou fora do ar para alguns usuários entre o fim da manhã e o início da tarde desta terça-feira (4). Alguns usuários tiveram problemas para receber e enviar mensagens na rede social pela plataforma.

O site DownDetector, que reúne reclamações dos usuários sobre plataformas que apresentam falhas de acesso, registrou um pico de 4.545 reclamações às 11h40.

O que aconteceu

No monitoramento do site em tempo real, as reclamações começaram por volta de 10h40. Devido à instabilidade, os usuários têm se deparado com a seguinte mensagem: "Não é possível acessar esse site", além de problemas no carregamento da página.

Parte dos usuários relatou dificuldades para entrar no aplicativo e também para receber e enviar mensagens, vídeos e fotos na rede social, como se fossem falhas na rede de internet.

Das reclamações, cerca de 76% são no WhatsApp Web, 12% sobre conexão com servidor e 12% sobre falhas no envio de mensagens.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site.

Alguns usuários relataram que o aplicativo voltou à normalidade em torno das 13h desta terça-feira (4).