WhatsApp Web apresenta instabilidade nesta quarta (24)

Aplicativo registrou pico de reclamações nesta manhã

(Atualizado às 10:24)
O WhatsApp Web ficou fora do ar para alguns usuários na manhã desta quarta-feira (24). Alguns internautas tiveram problemas para receber e enviar mensagens na rede social pela plataforma, com instabilidade também para o envio de mídias como fotos e vídeos.

O site DownDetector, que reúne reclamações dos usuários sobre plataformas que apresentam falhas de acesso, registrou um pico de 466 reclamações às 9h57.

O que aconteceu

No monitoramento do DownDetector em tempo real, as reclamações começaram por volta de 9h12. Devido à instabilidade, os usuários têm se deparado com a mensagem de que não é possível carregar a página, além de problemas no envio de mensagens, fotos e vídeos, como se fossem falhas na rede de internet.

Das reclamações, cerca de 75% são referentes ao envio de mensagens, 16% sobre a conexão com o servido e 9% no envio de mensagens.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site.

A Meta ainda não se pronunciou sobre o problema e não há previsão de quando o aplicativo irá voltar à normalidade.

