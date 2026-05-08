Justiça condena mulher que se apropriou de aposentadoria de mãe idosa, em Quixadá

A Justiça do Ceará setenciou a 2 anos e 8 meses de prisão uma mulher investigada por se apropriar de documentos da mãe para benefícios financeiros.

O caso ocorreu em Quixadá, no Sertão Central, durante quase todo o ano de 2020, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

Segundo o órgão acusatório, Ana Cristina de Araújo levou os pertences da vítima para Mossoró, no Rio Grande do Norte, enquanto a mãe permanecia no Ceará, debilitada e sem meios de subsistência.

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Detalhes do crime

Durante o período que esteve no outro Estado, a acusada sacava a aposentadoria da idosa para uso próprio, sem repassar qualquer valor. A defesa chegou a argumentar que a ré não tinha intensão criminosa.

Os saques só pararam quando a mãe de Ana Cristina faleceu, em outubro de 2020. Ao tomar conhecimento do caso, o MPCE ofereceu uma denúncia por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Quixadá.

Justiça reconheceu a culpabilidade da acusada

No julgamento, foi considerado as provas consistentes, incluindo boletim de ocorrência, registros do INSS e uma carta escrita pela própria acusada admitindo o uso indevido do cartão.

A decisão final foi proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá, que reconheceu o crime de apropriação de rendimentos da pessoa idosa.