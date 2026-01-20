Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem a terceira maior fila do INSS do País com 217 mil pedidos travados

Especialistas apontam falta de estrutura, perícias e servidores como principais gargalos.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Negócios
Fachada de uma agência da Previdência Social sob luz solar forte, com uma placa azul de identificação no topo. Na entrada, pessoas caminham em direção à porta protegida por grades, enquanto à direita há uma barraca de lanches com clientes e uma criança sorridente.
Legenda: Beneficiários do INSS no Ceará enfrentam longos períodos de espera por aposentadorias, auxílios e benefícios assistenciais, muitos deles acima do prazo legal de 30 dias.
Foto: Thiago Gadelha.

Aos 70 anos, Iradene Almeida convive com dores constantes nas costas e com a espera por uma resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Costureira ao longo da vida, ela aguarda desde maio de 2025 a concessão da aposentadoria definitiva.

Enquanto isso, tenta complementar a renda com pequenos trabalhos feitos em casa, já que as limitações físicas impostas por artrite reumatoide e hérnias de disco a impedem de manter uma rotina regular de trabalho.

A história de Iradene se soma à de milhares de cearenses que enfrentam a demora na análise de benefícios do INSS.

Pessoas aguardam em fila na entrada de uma agência, onde um segurança de uniforme azul e boné preto orienta um senhor na porta de vidro. Em primeiro plano, destacam-se as costas de um homem com camiseta azul e uma mulher vestindo shorts vermelhos e blusa floral. O ambiente possui paredes revestidas com pequenos azulejos azuis e piso tátil cinza.
Legenda: A espera por benefícios do INSS faz parte da rotina de milhares de cearenses.
Foto: Thiago Gadelha.

217.975
pedidos aguardam análise no Ceará, de acordo com os dados mais recentes do Portal da Transparência (setembro), com destaque para os benefícios assistenciais (BPC), que concentram a maior parte da fila e os maiores tempos de espera
 

O Ceará é o terceiro estado do País com mais gente nessa fila do INSS, perdendo apenas para São Paulo (423.802) e Minas Gerais (245.551).

Veja os estados com maiores filas do INSS

  1. São Paulo: 423.802 pedidos
  2. Minas Gerais: 245.551 pedidos
  3. Ceará: 217.975 pedidos
  4. Bahia: 203.254 pedidos
  5. Rio de Janeiro: 168.875 pedidos
  6. Pernambuco: 146.588 pedidos
  7. Rio Grande do Sul: 130.654 pedidos
  8. Paraná: 130.582 pedidos
  9. Pará: 115.024 pedidos
  10. Maranhão: 114.291 pedidos

Veja também

teaser image
Negócios

Ceará recebe R$ 181,17 mi em devolução de descontos indevidos do INSS

teaser image
Colaboradores

STF decide: benefício do INSS pode garantir autonomia a mulheres vítimas de violência doméstica

teaser image
Negócios

Lula sanciona lei que prevê pagamento de bônus a servidores do INSS para reduzir fila por benefícios

teaser image
Negócios

Fortaleza é a terceira capital do país com mais beneficiários do BPC; veja cidades

'Farra do INSS'

As filas do INSS só pioram o cenário de crise no instituto. No ano passado, estourou o esquema de fraudes denominada "Farra do INSS", que desviou R$ 6,3 bilhões de mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros. 

Segundo a Polícia Federal, pelo menos 11 entidades associativas são suspeitas de realizar descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. 

Mandados de busca, apreensão e de prisão foram realizados em 13 estados e no Distrito Federal, incluindo o Ceará. 

Na semana passada, o Governo Federal alcançou a marca de R$ 2,84 bilhões pagos no acordo de ressarcimento a 4,1 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. 

No Ceará, os pagamentos já somam R$ 181,17 milhões, beneficiando 274.626 segurados que tiveram descontos associativos indevidos identificados em benefícios.

Ceará entre os estados com maior espera

Embora o tempo médio nacional de análise dos pedidos do INSS seja de 48 dias, a Região Nordeste apresenta os piores indicadores do País.

Em setembro do ano passado, o tempo médio de espera chegou a 54 dias, colocando o Ceará entre os estados mais afetados pela lentidão do sistema.

A situação se agravou ao longo do último ano. Entre outubro de 2024 e outubro de 2025, a fila nacional saltou de 1,9 milhão para 2,8 milhões de pedidos, um crescimento de quase 50%.

Um senhor de cabelos grisalhos e camisa listrada observa diversos cartazes informativos colados em uma porta de vidro. Os avisos contêm orientações sobre serviços do INSS, como o agendamento para a Agência Fortaleza-Messejana e alertas contra golpes. A cena ocorre em um ambiente externo com parede de azulejos claros ao lado da porta.
Legenda: No Nordeste, o Ceará figura o estado mais afetado pela demora na análise de pedidos do INSS.
Foto: Thiago Gadelha.

No caso dos benefícios assistenciais, como o BPC, o prazo médio de concessão pode ultrapassar 160 dias, devido à complexidade das análises e à necessidade de perícias e checagens de renda.

No Ceará, os dados apontam que mais de 80 mil pedidos de BPC estão parados há mais de 45 dias, enquanto outros 60 mil benefícios por incapacidade também aguardam análise além do prazo considerado adequado.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com o INSS e a Dataprev para mais esclarecimentos, mas não obteve resposta até a publicação deste material.

“A doença existe, mas o benefício não vem”

A demora afeta diretamente quem depende do auxílio para sobreviver. Moradora de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Erondina Rodrigues, de 58 anos, enfrenta há anos a espera pelo auxílio-doença.

Diagnosticada com hérnia de disco, ela teve o pedido negado inicialmente e precisou recorrer à Justiça. Para comparecer às perícias e audiências em Fortaleza, Erondina conta que muitas vezes precisa pedir dinheiro emprestado até para a passagem de ônibus.

O INSS diz que a doença não existe, mesmo com todos os laudos".
Erondina Rodrigues

Situação semelhante vive Océlio Silva, de 48 anos, morador de Eusébio, também na Grande Fortaleza.

Após anos trabalhando no descarregamento de carretas, desenvolveu múltiplas hérnias de disco e bursites nos ombros.

Ele deu entrada no pedido de auxílio-doença em fevereiro de 2024, mas a perícia só foi realizada meses depois e resultou em indeferimento.

O médico mal olhou meus exames. Hoje eu vivo de ajuda da família e devo mais de R$ 10 mil”, conta.

Uma fachada de prédio revestida com pequenos azulejos azuis exibe o letreiro azul e branco
Legenda: Movimento em frente a uma unidade da Previdência Social em Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha.

Ainda que questionados sobre o impacto da perícia médica federal na fila do INSS no Ceará, a Agência Nacional de Médicos Peritos não retornou a reportagem até esta publicação. 

Falta de estrutura e perícia travam o sistema

Para o advogado previdenciário Paulo Albuquerque, a demora não é um problema pontual, mas estrutural.

Segundo ele, o INSS descumpre sistematicamente o prazo legal de 30 dias para análise dos pedidos.

A fila cresce porque faltam servidores, faltam peritos e não há reposição por meio de concursos. No Nordeste, a capilaridade do INSS é muito fraca".
Paulo Albuquerque
Advogado previdenciário

O advogado destaca ainda que grande parte da fila não depende exclusivamente do INSS, mas da Perícia Médica Federal e da análise de dados pela Dataprev.

No caso do BPC, por exemplo, apenas 13% dos pedidos estão sob responsabilidade direta do INSS. O restante aguarda recálculo de renda ou outras etapas burocráticas, o que prolonga ainda mais a espera 

Diante da demora, muitos segurados acabam recorrendo ao Judiciário apenas para obter uma resposta. “Muitas ações não são para conceder o benefício, mas para obrigar o INSS a analisar o pedido”, afirma Paulo Albuquerque. 

Enquanto isso, para quem está na ponta, a espera se traduz em dor, insegurança e endividamento. “Se eu não tomar remédio para dor, eu não ando”, diz Iradene. “Mas tem remédio que eu simplesmente não posso comprar.”

A reportagem também questionou o INSS sobre a perícia médica, mas não obteve retorno. A Associação Nacional dos Médicos Peritos foi procurada, mas também não retornou a demanda. A matéria será atualizada quando houver respostas aos questionamentos. 

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo Nascimento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fachada de uma agência da Previdência Social sob luz solar forte, com uma placa azul de identificação no topo. Na entrada, pessoas caminham em direção à porta protegida por grades, enquanto à direita há uma barraca de lanches com clientes e uma criança sorridente.
Negócios

Ceará tem a terceira maior fila do INSS do País com 217 mil pedidos travados

Especialistas apontam falta de estrutura, perícias e servidores como principais gargalos.

Ana Alice Freire*
Há 1 hora
Egídio Serpa

Omnia chama a indústria do Ceará para a construção do Data Center do Pecém

Foi ontem, na primeira reunião da diretoria plena da Fiec. O executivo da Omnia e o presidente da ZPE Ceará prenderam a atenção dos industriais com grandes notícias

Egídio Serpa
20 de Janeiro de 2026
Mulher em ambiente criativo e acolhedor, segurando um tablet, representando o uso consciente do crédito, planejamento financeiro e prevenção do endividamento.
Negócios

Como usar o crédito de forma consciente no início do ano e evitar endividamento

Especialista orienta qual o melhor momento de buscar crédito

Agência de Conteúdo DN
20 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 50 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (20).

Redação
20 de Janeiro de 2026
Renderização da obra da Dessal concluída.
Negócios

Dessal ainda aguarda licenças para iniciar obras na Praia do Futuro; nova previsão é abril

A entrega do equipamento estava prevista para 2023.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
20 de Janeiro de 2026
Imagem mostra moedas e calculadoras sobre uma mesa.
Ana Alves

​5 pontos para entender como os indicadores econômicos afetam o seu bolso

Ana Alves
20 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Um alemão quer investir no Brasil! O que ele deve fazer antes?

Há uma série de providências que o estrangeiro deve adotar, preventivamente, para não ser surpreendido no meio do caminho. Um deles é contratar um escritório de advocacia

Egídio Serpa
20 de Janeiro de 2026
Avião da Iberia decolando.
Igor Pires

Após estreia com 95% de ocupação, voo da Iberia Fortaleza–Madri já custa R$ 4.500 por trecho

Igor Pires
19 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2877 – Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 3,6 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2877 – Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 3,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2877 nessa segunda-feira vão até as 20h30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3591, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3591, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 800 - Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 1,0 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 800 - Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 800 em 19/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2914 de hoje, segunda-feira, 19/01; prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2914 de hoje, segunda-feira, 19/01; prêmio é de R$ 9,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2914 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,0 milhões.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6931, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6931, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
19 de Janeiro de 2026
A imagem mostra duas mãos contando cédulas de 50 reais.
Ana Alves

Reajuste do Salário Mínimo em 2026: o que muda para trabalhadores, previdência e BPC?

Ana Alves
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Presidente da Enel Ceará é aplaudido por 35 empresários do agro

José Nunes expôs os planos atuais e futuros da empresa para a melhoria do serviço de distribuição de energia elétrica do Ceará, inclusive na Chapada do Apodi.

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Pessoa fazendo pagamento por pix em celular com capinha azul e em cima de bancada de madeira.
Negócios

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta segunda (19)

Reclamações foram registradas pelos usuários já no fim da tarde, por volta das 14h.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Entrada principal do edifício Master, com fachada de pedra clara, grandes janelas de vidro e colunas clássicas.
Negócios

FGC começa a ressarcir clientes do Master nesta segunda-feira (19)

A estimativa é que o montante restituído alcance cerca de R$ 40,6 bilhões.

Redação e Agência Brasil
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

ArcelorMittal Pecém abre inscrições para 80 vagas para estágio

Oportunidades para níveis técnico e superior incluem vagas para mulheres e moradores de municípios do entorno de S. Gonçalo do Amarante

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Edifício moderno da CAIXA Econômica Federal na cidade, destacando fachada de vidro e arquitetura empresarial, com estacionamento e rua ao redor.
Papo Carreira

Concurso Caixa: o que cai na prova? Veja conteúdo completo do edital

As provas acontecem no próximo dia 1º de fevereiro. O certame oferta 184 vagas imediatas.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

O Fórum Econômico de Davos e o mundo fragmentado

O tecido social interno dos países esgarça-se, e a desigualdade já é identificada como o risco global mais interconectado para a próxima década.

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Imagem mostra canetas e lápis.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (19)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Prédios
Victor Ximenes

Síndicos em alerta: Reforma tributária deve impactar orçamento de condomínios

Especialistas preveem aumento de custos para condomínios. Este ano deve ser de preparação para mudanças.

Victor Ximenes
19 de Janeiro de 2026
Volante da Dupla Sena.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 9 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (19).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Fernando Cirino adverte: “Se a Enel deixar o Ceará, vamos nos arrepender”

Ele lembra que, se isso ocorrer, acontecerá aqui o que aconteceu em Goiás, onde o governo e a população arrependem-se de ter tirado a Enel de lá

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Vista aérea de avenida larga com carros e motos em movimento.
Automóvel

Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor

A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Redação
18 de Janeiro de 2026
Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)

As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Cartelas da Mega-Sena.
Negócios

Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

O concurso 2961, realizado no sábado (17/01), não teve ganhadores na faixa principal.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém o interior de uma academia no Ceará.
Negócios

Por que Fortaleza se tornou umas das cidades do Brasil com mais academias e profissionais do setor?

Mercado fitness no Ceará dobra praticamente em seis anos.

Luciano Rodrigues
18 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026