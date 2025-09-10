Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lula sanciona lei que prevê pagamento de bônus a servidores do INSS para reduzir fila por benefícios

Além dos servidores, peritos médicos federais também são citados no texto sancionado nesta quarta (10)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:40)
Negócios
Lei cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para reduzir a fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Legenda: Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) terá o objetivo de auxiliar na redução da fila de espera por benefícios do INSS
Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A lei que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), com o objetivo de reduzir a fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi sancionada pelo presidente Lula nesta quarta-feira (10). O texto estipula a previsão de pagamento de bônus a peritos e servidores do instituto, o que, na prática, é uma espécie de forma de acelerar a revisão e análise de benefícios

Em 2024, por exemplo, o INSS encerrou o ano com mais de dois milhões de pedidos para benefícios, número que cresceu em 2025. Agora, o PGB deve priorizar processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha ultrapassado os 45 dias.

O programa, então, deve oferecer R$ 68 aos servidores do INSS por cada processo concluído. Já os peritos médicos federais, supervisores médico-periciais e peritos médicos da Previdência Social receberão R$ 75 por perícia ou análise documental.

Veja também

teaser image
Negócios

Grupo suíço inaugura terminal de cargas frias no Pecém e negocia operação com 25 empresas

teaser image
Negócios

48 milhões de brasileiros ainda têm ‘dinheiro esquecido’ em instituições financeiras, diz BC

A Lei, de nº 15.201, aponta que a adesão é voluntária e não poderá comprometer o atendimento realizado de forma regular nas agências.

Confira quais as prioridades do programa:

  • Processos parados há mais de 45 dias;
  • Casos com prazo judicial vencido;
  • Perícias em locais sem atendimento regular;
  • Avaliações sociais relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O pagamento dos bônus citados não se incorpora, entretanto, ao salário já fixo dos servidores. Além disso, não contará para aposentadorias ou pensões, enquanto grevistas e funcionários em compensação de horas não devem receber os valores citados. 

Segundo o texto sancionado, o programa terá duração de 12 meses, contados a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.296, e poderá ser prorrogado uma única vez. A vigência, entretanto, não deverá ultrapassar a data de 31 de dezembro de 2026.

Além disso, a lei amplia de 30 para até 60 dias o prazo para bloqueio do BPC nos casos em que INSS não conseguir comprovar notificação ao beneficiário, também obrigando a divulgação periódica das metas e resultados, assim como o uso de tecnologias capazes de facilitar a comunicação com os segurados.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Lei cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) para reduzir a fila de espera por benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Negócios

Lula sanciona lei que prevê pagamento de bônus a servidores do INSS para reduzir fila por benefícios

Além dos servidores, peritos médicos federais também são citados no texto sancionado nesta quarta (10)

Redação
Há 1 hora
Versa HD, aparelho de tratamento contra câncer
Victor Ximenes

Equipamento sueco de R$ 10 milhões fortalece tratamento contra câncer em Fortaleza

Aparelho de alta precisão, desenvolvido por empresa sueca, realiza radioterapia de forma mais eficaz

Victor Ximenes
Há 1 hora
Foto que contém sede do terminal de cargas frias da Fratch Log no Pecém
Negócios

Grupo suíço inaugura terminal de cargas frias no Pecém e negocia operação com 25 empresas

Exportadoras afetadas pelo tarifaço buscam viabilizar operação de mercadorias no local

Letícia do Vale e Luciano Rodrigues
10 de Setembro de 2025
avião da azul no aeroporto de fortaleza
Igor Pires

Azul antecipa retomada de voos em Jericoacoara e amplia operação até fevereiro de 2026

Igor Pires
10 de Setembro de 2025
Foto que contém fachada do São Luiz Supermercado
Victor Ximenes

São Luiz marca nova data de inauguração para supermercado na Aldeota

Victor Ximenes
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando bilhetes de loteria +Milionária na fila de uma lotérica, ambiente com várias pessoas comprando apostas de loteria, ilustrando loterias do dia com sorteio na caixa em 10 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (10/9)

Sorteios têm prêmios variados, que podem chegar a R$ 156 milhões

Carol Melo
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra cocos enfileirados em uma espécie de prateleira, no que parece ser a área externa de uma fábrica
Ingrid Coelho

Preço do litro do coco cai mais de R$ 1 com tarifaço e questões climáticas

Litro do produto, antes repassado pelos produtores por R$ 1,80, agora chega a ser encontrado por R$ 0,60

Ingrid Coelho
10 de Setembro de 2025
Chevrolet Spark
Victor Ximenes

Polo cearense produzirá 800 unidades do Spark já neste ano e 12 mil em 2026

Victor Ximenes
10 de Setembro de 2025
imagem de pessoas aplaudindo um colaborador que recebeu promoção
Delania Santos

Lições de carreira: se fizer sentido, diga sim às novas responsabilidades

Delania Santos
10 de Setembro de 2025
Homem entrando dentro de uma lotérica
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3482 e levam mais de R$ 720 mil cada

Dez apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
09 de Setembro de 2025
Dinheiro disposto em uma mesa
Negócios

48 milhões de brasileiros ainda têm ‘dinheiro esquecido’ em instituições financeiras, diz BC

Segundo o órgão, valor soma mais de R$ 10,7 bilhões

Redação
09 de Setembro de 2025
Senhor apostando em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça (09/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam

Redação
09 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2292 de hoje, 09/09; prêmio é de R$ 22,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1113 de hoje, 09/09; prêmio é de R$ 700 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6822, desta terça-feira (09/09); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2912 desta terça-feira (09/09); prêmio é de R$ 47,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3482, desta terça-feira (09/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
09 de Setembro de 2025
Beto Chaves, presidente do Sindiquímica
Victor Ximenes

Setor químico se reúne em Fortaleza e projeta R$ 12 milhões em negócios

Victor Ximenes
09 de Setembro de 2025
Imagem de imóveis de alto padrão em via de Fortaleza
Ana Alves

Consórcios de imóveis: por que os lances chegam a 90% do valor e o que isso significa?

Ana Alves
09 de Setembro de 2025
imagem mostra fachada do inss em fortaleza
Negócios

Idosas cearenses são usadas como 'laranjas' por associação investigada por fraudes do INSS

Associação falsificou documentos para inserir aposentadas na diretoria, segundo ações da Defensoria Pública do Ceará

Mariana Lemos
09 de Setembro de 2025
99 moto
Victor Ximenes

99 expande para Fortaleza programa que reduz custos com combustíveis

Victor Ximenes
09 de Setembro de 2025
Imagem mostra grupo de candidatos do CNU entrando em local de prova, ilustrando prazo para candidatos na lista de espera manifestar interesse em seguir concorrendo às vagas
Papo Carreira

CNU 2024: candidatos em lista de espera têm até o dia 18 para se manifestar e seguir concorrendo

Participantes que não se manifestarem no período serão retirados da lista de espera e deixam de concorrer a futuras convocações

Carol Melo
09 de Setembro de 2025
Prédio do TCE-MG
Papo Carreira

TCE MG divulga edital de concurso público com 30 vagas e salário de R$ 12 mil; veja cargos

O período de inscrição vai de 10 a 21 de novembro de 2025

Renato Bezerra
09 de Setembro de 2025
Profissional de TI
Papo Carreira

Empresa de tecnologia abre mais de 100 vagas em Fortaleza e outras três capitais; veja detalhes

As vagas são nas áreas de fábrica de software, sustentação e infraestrutura

Redação
09 de Setembro de 2025
imagem do carro spark
Victor Ximenes

Análise: Chegada da Chevrolet transforma polo automotivo do Ceará em realidade

Fabricação do SUV elétrico Spark dará peso ao empreendimento, que busca atrair outras marcas

Victor Ximenes
09 de Setembro de 2025
Foto que contém Cândido Pinheiro Koren de Lima
Negócios

Cinco bilionários nordestinos perdem mais de R$ 9 bilhões em patrimônio, diz Forbes; veja nomes

Região conta com 30 pessoas com fortuna superior a R$ 1 bilhão, com destaque para o Ceará

Luciano Rodrigues
09 de Setembro de 2025
Mãos segurando vários bilhetes de loteria Mega-Sena, prontos para apostar na loteria brasileira, ilustrando loterias do dia com sorteio realizado pela Caixa em 9 de setembro 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (9/9)

Prêmios dos concursos variam. O maior chega a R$ 47 milhões

Carol Melo
09 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda (08/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam

Redação
08 de Setembro de 2025
Homem entra em lotérica da Caixa, com as papeletas das loterias em destaque
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3481 e levam mais de R$ 890 mil cada

Cinco apostas do Ceará tiveram 14 acertos e também foram premiadas

Redação
08 de Setembro de 2025
Fachada do banco Itaú para matéria sobre demissão em massa de funcionários
Negócios

Itaú dispensa cerca de mil funcionários no Brasil; entenda demissão em massa

O banco levou em consideração a produtividade dos colaborares para o desligamento, principalmente no regime híbrido e home office

Redação
08 de Setembro de 2025